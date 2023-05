Nuova Mini Cooper S avvistata al Nurburgring: nuovo look e grosso scarico centrale

Pochi giorni fa Mini ha presentato la John Cooper Works 1to6, l’ultima Cooper col cambio manuale, ma non ancora l’ultima a motore termico, dato che i fotografi spia hanno immortalato la nuova Mini Cooper S a benzina tra i cordoli del Nurburgring, camuffata ma con alcuni dettagli piuttosto grintosi.

Negli ultimi mesi abbiamo scoperto quasi tutto quello che riguarda le prossime Cooper a propulsione elettrica, compreso il look definitivo e senza veli, ma è evidente che c’è dell’altro che bolle in pentola, anche perché la nuova generazione non sarà esclusivamente EV, ma avrà ancora delle configurazioni a motore termico, come la più sportiva Cooper S appunto.

Le immagini rubate dai paparazzi mostrano una vettura completamente ricoperta da un wrap giallo-nero, ma il design è pressoché lo stesso di quello visto sulla nuova Mini Cooper elettrica avvistata tra le strade di Los Angeles. La griglia però è forata per raffreddare i bollenti spiriti del suo motore, mentre al posteriore salta all’occhio lo spoiler sdoppiato e un generoso tubo di scarico singolo che fuoriesce dal centro del paraurti, al posto del canonico doppio scarico con sezione più contenuta, anche se non è detto che vedremo questa configurazione anche sull’auto di serie.

Quanto ai fanali posteriori, non fatevi ingannare: l’auto camuffata mostra un disegno simile a quelli attuali, ma anche sulla Cooper S arriveranno i nuovi gruppi ottici più squadrati e con forma triangolare, che per il momento non sembrano aver impressionato i fan del modello.