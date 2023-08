Nuova Mini Cooper EV: dagli spy shots emerge la versione John Cooper Works

La prossima generazione della Mini Cooper è pronta per fare il suo debutto entro la fine di quest'anno, Mini ha rivelato alcuni dettagli della berlina a tre porte Cooper Electric, come gli interni del quale vi avevamo già parlato. Annunciata anche la versione John Cooper Works con nuove foto spia.

I colleghi di Motor1.com hanno avuto modo di ottenere degli scatti del nuovo veicolo. La Mini John Cooper Works elettrica presenta un frontale distintivo con uno splitter anteriore sportivo che è ancorato centralmente. Gli accenti di stile continuano con sottoporta marcati, un diffusore posteriore aggressivo e uno spoiler sul tetto notevole, segnali inequivocabili della sua natura. Inoltre, non passano inosservati i robusti freni che sono ben nascosti dietro le ruote più ampie del veicolo. Tutto ciò contribuisce a rafforzare il carattere vivace di questa versione di punta della Mini Cooper elettrica.

È noto che la Mini Cooper Electric del 2024 sarà disponibile con due diverse capacità di batteria: 40,7 kWh e 54,2 kWh. La versione di base, equipaggiata con il pacchetto più piccolo, sviluppa 181 cavalli dal suo motore montato anteriormente e offre un'autonomia di circa 300 km in Europa.

La Cooper SE, invece, offre una potenza di 215 CV alle ruote anteriori e può coprire circa 400 km con una singola carica grazie alla batteria di dimensioni maggiori. Per quanto riguarda la JCW, si prevede che supererà la potenza della SE e potrebbe arrivare a 250 CV. Tuttavia, è probabile che questa maggiore potenza comporti una riduzione dell'autonomia. La piattaforma alla base della gamma delle versioni elettriche della Cooper è chiamata "Spotlight" ed è stata sviluppata in collaborazione tra BMW e Great Wall Motors.

Mini ha in programma di offrire una gamma diversificata per la nuova generazione della Cooper, includendo sia versioni elettriche che a combustione. Quindi, in alternativa alla John Cooper Works elettrica, ci saranno alternative tra cui scegliere.

Potrebbe essere necessario attendere fino alla fine del 2024 per vedere la versione elettrica della John Cooper Works, al massimo entro i primi mesi del 2025. Una versione di questa nuova Mini Cooper era stata avvistata anche nel circuito di NurburGring.