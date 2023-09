Nuova Mini Cooper EV e nuova Contryman EV: tutte le info

Dopo avervi parlato del reveal della nuova Mini Countryman, finalmente possiamo darvi qualche approfondimento su tutta la nuova gamma Mini. In particolare Mini Cooper Ev e Mini Countryman Ev saranno i nuovi modelli che compongono la prossima line-up principale per il marchio Mini.

La quinta generazione di Mini Cooper mantiene la sua impronta di spaziosità interna in dimensioni esterne compatte. Esternamente, la vettura presenta un aspetto minimalista, con fari a LED e una griglia anteriore ottagonale. La vista laterale rivela una carrozzeria pulita senza la tradizionale banda nera. La parte posteriore è caratterizzata da luci posteriori incassate e una banda nera distintiva.

La MINI Cooper è disponibile in quattro allestimenti: Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works, ognuno con un proprio stile distintivo. Gli interni seguono il design minimale, con un cruscotto ampio in tessuto, materiali caldi e piacevoli e un display OLED centrale come punto focale. Il sistema di infotainment, chiamato MINI Interaction Unit, è gestito tramite comandi vocali con l'assistente personale intelligente "Hey MINI".

La batteria della nuova All-Electric MINI Cooper supporta la ricarica rapida a corrente continua fino a 75 kW (Cooper E) o 95 kW (Cooper SE), che consente di caricare dal 10% all'80% in meno di 30 minuti.

Il modello Countryman, invece, mantiene l'eleganza caratteristica del modello di dimensioni maggiori di casa Mini, con un design distintivo e comfort migliorato grazie anche al passo allungato. La versione elettrica offre due varianti di potenza, una da 150 kw con 240 cv di potenza e uno da 230 kw con 313 cv; l'autonomia dichiarata è di ben 433km. Nella sua terza generazione elettrificata, la MINI Countryman prosegue verso la mobilità senza emissioni, ma mantenendo la trazione integrale per l'avventura fuoristrada.

Per quanto attiene alla tecnologia di entrambi i veicoli Mini, ne abbiamo parlato in un articolo precedente. Entrambe le auto monteranno il nuovo Display Oled con un sistema di infotaimnet di nuova generazione chiamato: MINI Operating System 9.