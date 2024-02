Nuova Mini Cooper a benzina: ecco l'ultima versione termica della sua storia

"Addio mio amore addio la pace la faccio io" cantavano i soldati. Noi automobilisti non faremo mai la pace con questo (almeno non nel breve termine). Ecco infatti quella che sarà l'ultima MINI Cooper con motore a combustione.

La quinta generazione della MINI Cooper incarna la perfetta combinazione di semplicità e carisma, mantenendo intatte le proporzioni tipiche del marchio MINI. Coloro che non vorranno rinunciare al motore termico avranno davanti un auto dalle forti pretese, con la storica griglia frontale che rende MINI Cooper ancora un logo di stile ed esclusività. Dal punto di vista estetico, la MINI Cooper presenta un design puristico con una silhouette compatta. Le superfici chiare della carrozzeria e le proporzioni equilibrate conferiscono alla vettura un aspetto contemporaneo e accattivante.

Il frontale della vettura è caratterizzato dalla nuova griglia ottagonale, che definisce ulteriormente il volto distintivo della MINI Cooper. Le luci diurne a LED e le luci posteriori a matrice ridisegnate contribuiscono a enfatizzare il carattere moderno della vettura.

Gli interni presentano un design minimalista, arricchito da innovazioni digitali, come il MINI Operating System 9, le nuove MINI Experience Modes e un'ampia gamma di altre funzioni, garantiscono un'esperienza di guida al massimo della tecnologia. Il design elegante e minimalista degli interni, arricchito da nuovi elementi come il display OLED rotondo e la MINI Interaction Unit, crea un ambiente accogliente e funzionale. Le funzioni di guida essenziali sono facilmente accessibili tramite la caratteristica MINI toggle bar, mentre l'innovativo MINI Intelligent Personal Assistant consente di controllare diverse funzioni della vettura tramite comandi vocali.

La MINI Cooper offre anche numerosi sistemi di assistenza alla guida per garantire un'esperienza sicura e confortevole. La funzione Safe Exit avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell'apertura della porta, mentre il pacchetto MINI Navigation offre supporto alla visualizzazione 3D e all'Augmented View per una guida più intuitiva e informata.

La nuova MINI Cooper con motore termico è disponibile con due potenti varianti di propulsione: il motore a quattro cilindri della MINI Cooper S offre una potenza di 150 kW/204 CV, mentre il motore a tre cilindri della MINI Cooper C eroga 115 kW/156 CV. Dotata inoltre di un sistema di sospensioni e smorzamento, la precisione dello sterzo e il potente sistema frenante assicurano un elevato livello di piacere di guida, sicurezza e comfort.

Infine, le opzioni di personalizzazione per la MINI Cooper sono estremamente variegate, con quattro diverse varianti di allestimento e una vasta gamma di colori e rivestimenti interni tra cui scegliere. Se invece siete già andati oltre il motore termico e considerate una variante elettrica, sappiate che la MINI JCW cabrio è già stata avvistata per le strade, e potrebbe uscire nel 2025.