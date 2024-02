Nuova MINI Cooper E 100% elettrica: quanto costa la entry level 2024?

La MINI Cooper elettrica più accessibile fra tutte? La nuova MINI Cooper E in allestimento Classic, Full Electric “base” che rappresenta un ottimo biglietto d’ingresso nel mondo a zero emissioni del marchio.

Secondo MINI Italia, la Nuova MINI Cooper Full Electric vista in anteprima a Milano è il connubio perfetto tra una guida moderna ecosostenibile e il piacere di guida tipico del marchio inglese. La Cooper E entry level è disponibile in quattro differenti allestimenti, da abbinare all’oggettivo fascino della colorazione Sunny Side Yellow scelta da MINI per la campagna di comunicazione 2024; l’auto può anche essere dotata di tetto a contrasto e calotte degli specchietti in bianco.

Le superfici dell’abitacolo presenti per questo allestimento prevedono rivestimenti con materiale a maglia bicolore nero e blu, andando a creare un raffinato contrasto con i sedili in pelle sintetica, disponibili nelle colorazioni nera e grigia, realizzati in Vescin.

La responsabile del brand MINI, Stefanie Wurst, ha dichiarato: "Con la nuova MINI Cooper E completamente elettrica, offriamo un'ottima opzione di ingresso nella nuova famiglia MINI. I suoi 184 CV garantiscono un'agilità e un'accelerazione entusiasmanti senza alcun sacrificio”.

Diamo dunque un’occhiata alla scheda tecnica: la batteria della nuova Cooper E è di 40,7 kWh e garantisce un’autonomia di 305 km, come risulta dal ciclo di prova WLTP. La possibilità di ricaricare la vettura dal 10% all’80% in 28 minuti con una potenza DC fino a 75 kW risulta poi essere un’interessante novità per il modello.

Il propulsore elettrico eroga una potenza di 135 kW/184 CV ed è dotato di una coppia massima di 290 Nm, consentendo alla vettura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Non manca poi il caratteristico volto MINI, conferito dai fari rotondi a LED più accattivanti rispetto al passato e dalla griglia ottagonale anteriore.

Sono anche disponibili diversi allestimenti rivisitati in termini di aerodinamicità che montano cerchi di dimensioni comprese tra 16 e 18 pollici. MINI Cooper E è anche dotata di Cruise Control che permette non solo il mantenimento della velocità del veicolo, ma anche un monitoraggio dell’ambiente circostante per rilevare, ed eventualmente evitare, potenziali situazioni di pericolo.

Infine la fase di parcheggio è aiutata dal Parking Assistant che attraverso un pulsante rileva lo spazio di manovra e si occupa autonomamente del processo di sosta. Il prezzo della MINI Cooper E entry level? Si parte da 32.300 euro, prezzo ufficiale MINI Italia (per saperne di più: quanto costa la nuova MINI elettrica 2024?).