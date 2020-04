La nuova MINI Cabrio Sidewalk celebra la fioritura dei ciliegi

Anche se quest'anno l'inizio della primavera ce lo siamo bruciato a causa del Coronavirus, non dimentichiamo che si tratta della stagione dei ciliegi, come ci ricorda la nuova MINI Cabrio Sidewalk.

Per il lancio della vettura il Gruppo BMW si è recato a Bonn, destinazione europea perfetta per ammirare la fioritura dei ciliegi - come si può vedere anche nelle foto ufficiali prodotte. Un set a dir poco suggestivo per presentare una vettura che ovviamente dà il suo massimo in primavera/estate, con tetto elettrico MINI Yours Softtop con grafica artistica e un meccanismo silenzioso che richiede 18 secondo per aprirsi.

A caratterizzare questa edizione troviamo anche la vernice metallizzata Deep Laguna, sviluppata appositamente e abbinata a bonnet stripes e cerchi in lega da 17 pollici Scissor Spoke a 2 tonalità. Passando ai sedili incontriamo i MINI Yours Leather Lounge Sidewalk, di color antracite con una tela dai colori vivaci, uniti a cuciture in contrasto Petrol ed Energetic Yellow.

Anche se la fioritura dei ciliegi è un fenomeno tipico del Giappone, festeggiato per poche settimane tra la fine di marzo e l'inizio di maggio, la tradizione si è spostata anche al di fuori dell'Asia, arrivando in Nord America e in Europa. In Spagna ad esempio, a Ovest nell'Estremadura, fioriscono ogni anno 2 milioni di ciliegi, che trasformano la Valle del Jerte in un mare rosa e bianco. Non dimentichiamo poi Amburgo, dove il Cherry Blossom Festival è gemellato con Osaka, e la succitata Bonn. A proposito del mondo MINI, non perdete la nuova MINI Cooper SE elettrica e questa particolare MINI Classic riconvertita all'elettrico.