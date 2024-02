Nuova Microlino Lite, il quadriciclo dai 14 anni in su che sfida Ami e Topolino

Negli ultimi anni sulle nostre pagine abbiamo spesso parlato della microcar elettrica Microlino, un quadriciclo elettrico che si è distinto per via della sua capacità di arrivare a 90 km/h. Ora, dal Salone di Ginevra 2024, arriva la nuova Microlino Lite.

Grazie al suo design distintivo e a elementi smart come un quadro strumenti digitale e una “fascia touch” per i principali controlli, la Microlino si è subito distinta sul mercato, tuttavia il suo prezzo (oggettivamente alto!) ha un tantino rallentato le vendite. Ora però la nuova Microlino Lite riaccende la competizione con la Citroen Ami e la Fiat Topolino.

Questa nuova versione Lite ha la velocità massima limitata a 45 km/h, il motore è stato infatti depotenziato a 6 kW di potenza nominale, 9 kW di picco. L’autonomia si attesta fra i 100 km e i 180 km a seconda del modello scelto e dello stile di guida, non male per il tipo di veicolo, che monta una batteria da 5,5 kWh, oppure due batterie per 11 kWh totali. Batterie di ottima fattura con chimica NMC/NCA come alcune delle migliori auto sul mercato, capaci di ricaricarsi dallo 0% all’80% in 2 ore in versione 5,5 kWh oppure in 4 ore con gli 11 kWh.

A vuoto, senza batteria, la Microlino Lite pesa soltanto 420 kg, la versione da 5,5 kWh invece arriva a 571 kg, infine la 11 kWh tocca i 600 kg. Non abbiamo ancora parlato di dimensioni: essendo una microcar, la Microlino Lite è lunga appena 2 metri e mezzo, larga 1,47 metri e alta un metro e mezzo. È omologata per trasportare due persone e offrire nel bagagliaio fino a 230 litri di spazio. Il riscaldamento è incluso (1,8 kW PTC), sia per l’abitacolo che per il vetro posteriore.

Non è chiaro a quale prezzo sarà venduta in Italia, la Microlino Lite può in ogni caso già essere prenotata sul sito ufficiale. In Italia si potrà guidare dai 14 anni in su.