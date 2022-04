Nuova MG5 Electric: la prima station wagon elettrica è compatibile con gli incentivi 2022

L'offerta di auto elettriche cresce praticamente di giorno in giorno, solitamente però si tratta soltanto di citycar, berline, SUV e crossover. A mancare all'appello sono le classiche station wagon, ora però arriva in Italia la nuova MG5 Electric.

Arriva presso gli MG Store d'Italia la nuova MG5 Electric, che secondo il marchio è la prima station wagon 100% elettrica al mondo, disponibile inoltre a un prezzo super accessibile, perfettamente compatibile con i nuovi incentivi auto 2022. Parliamo di un prezzo di lancio di 31.050 euro per la variante Standard Range in allestimento Comfort.

Si tratta quel quarto modello della gamma italiana di MG, con ben 1.367 litri di spazio per i bagagli (479 litri con i sedili in posizione). MG promette un'autonomia di 400 km sulla Long Range, 320 km sulla Standard Range, con ricarica AC fino a 11 kW e in DC fino a 87 kW, il che significa che possiamo portare la carica dal 5% all'80% in 40 minuti circa presso le colonnine DC.

La batteria è disponibile in due tagli, Standard Range da 50,3 kWh e Long Range da 61,1 kWh, mentre entrambe le varianti hanno 280 Nm di coppia e un'accelerazione 0-100 possibile in 8,3 secondi. 185 km/h la velocità massima (la nuova Lexus RZ 450e si ferma a 160 km/h), con la Standard Range che eroga 130 kW/177 CV, la Long Range 115 kW/156 CV (sembra un errore ma è davvero così...). Lunga 4.600 mm, larga 1.818 mm e alta 1.543 mm, la MG5 Electric vanta un passo da 2.659 mm e pesa 1.562 kg a vuoto.