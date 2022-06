Nuova MG4 Electric: arriva l'hatchback elettrica con 450 km di autonomia

Grandi notizie in casa MG: il marchio entra di prepotenza nell'importante segmento C con una nuova due volumi 100% elettrica. Andiamo a scoprire i principali dettagli della MG4 Electric, che arriverà in Europa già alla fine del 2022.

Lunga 4.287 mm, larga 1.836 mm e alta 1.504 mm, la MG4 Electric è una hatchback a cinque porte a tutti gli effetti, con un abitacolo confortevole e sufficiente per una famiglia di cinque persone. I pesi sono distribuiti in maniera assolutamente equilibrata, 50:50, dettaglio che dovrebbe garantire una dinamica di guida sicura e divertente.

La trazione è posteriore e il design della vettura si deve a SAIC Motor, possibile anche grazie a una, la più sottile della sua categoria. La capacità sarà inizialmente di 51 kWh e 64 kWh, con autonomie da 350 e 450 km secondo il ciclo WLTP. Con la batteria di maggiori dimensioni avremo un motore elettrico da 150 kW, in quella più piccola invece 125 kW. Lo scatto da 0 a 100 km/ sarà possibile in meno di 8 secondi, mentre la velocità massima è fissata a 160 km/h.Ricordiamo che di recente MG ha anche lanciato la prima station wagon elettrica chiamata MG5 Electric , mentre in autunno dovrebbe arrivare la tutto sulla nuova MG Marvel R ).