Nuova MG3 ufficialmente svelata, è il primo full hybrid del marchio cinese

Diverse novità sono state introdotte nella nuova MG3. Questa seconda generazione della "piccola" di casa MG si presenta con un nuovo look e un potente motore ibrido, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nel segmento delle supermini.

Il design della nuova MG 3 è ispirato alle attuali linee estetiche dei crossover e delle berline del marchio cinese. MG3 è leggermente più lunga e larga rispetto al modello precedente e offre un aspetto più fresco e contemporaneo. Il sistema ibrido Hybrid Plus della MG 3 combina un motore a benzina da 1,5 litri da 101 CV con un motore elettrico da 107 CV, offrendo una potenza combinata di 192 CV e 424 nm di coppia.

Questo sistema ibrido non plug-in è il primo del suo genere per MG. La trasmissione avviene tramite un cambio automatico a tre velocità, che MG sostiene offra un'accelerazione più reattiva rispetto alla trasmissione CVT comunemente utilizzata in altri veicoli ibridi.

Nonostante la potenza aumentata, la nuova MG 3 promette un'elevata efficienza, con un consumo combinato di 64 mpg e emissioni di CO2 ridotte a 100 g/km. Questi numeri la pongono al vertice del suo segmento in termini di efficienza energetica. L'abitacolo della MG 3 è stato completamente ridisegnato, con l'introduzione di nuovi display digitali, in particolare abbiamo un display del conducente da 7,0 pollici e un touchscreen di infotainment da 10,25 pollici, che offrono una grafica moderna e funzionalità avanzate.

La vettura sarà disponibile in due livelli di allestimento (almeno nel Regno Unito come riportato dalla fonte), con la possibilità di aggiungere i sedili (in finta pelle) riscaldati, l'accesso senza chiave e la telecamera di parcheggio a 360 gradi nel livello di allestimento superiore. La nuova MG 3 offre anche un pacchetto completo che unisce prestazioni, efficienza energetica e tecnologie all'avanguardia, posizionandosi come una delle principali scelte del suo segmento, al quale il mercato britannico sicuramente risulterà attraente.

Anche MG ha optato per un tagli di prezzi consistente nel mese di febbraio: l'MG4, è stato ribassato di circa 11.000 euro se includiamo gli incentivi statali. Questa politica si rifletterà anche sulla nuova MG3, il cui prezzo di partenza sarà di circa 20.000 Sterline nel Regno Unito (ovvero circa 23.300 euro al cambio attuale). La nuova MG 3 arriverà presto sul mercato (data da definire) per competere con la Renault Clio, la Toyota Yaris e la Honda Jazz.