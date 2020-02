Ecco la nuova Mercedes W11 di F1: le immagini ufficiali

Per gli appassionati di Formula 1 febbraio è un mese straordinario, quello durante il quale i team presentano ufficialmente le loro vetture per il campionato in arrivo. Oggi, 14 febbraio, è stato il turno di Mercedes con la nuova monoposto W11.

Il colosso tedesco ha tenuto un grande evento proprio questa mattina, organizzando anche un "Filming Day" presso il circuito di Silverstone, confermando inoltre i piloti titolari della stagione, ancora Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Lunedì scorso il marchio a tre punte aveva annunciato un'importante partnership con INEOS, oggi invece possiamo finalmente guardare le prime immagini della Mercedes W11, che si presenta con un design particolarmente accattivante nonostante alcune trovate possano apparire "retrò" - volutamente retrò, ovviamente.

La nuova W11 di Mercedes dovrà vedersela contro la nuova Ferrari SF1000, presentata lo scorso 11 febbraio, e la nuova C39 del Team Alfa Romeo Racing, che sarà svelata solo il prossimo 19 febbraio - nel frattempo, stamattina Kimi Raikkonen ha guidato la monoposto a Fiorano per un centinaio di km, qui le immagini "spia".

In attesa che tutti i dettagli tecnici vengano pubblicati ufficialmente da Mercedes, cosa pensate del design della nuova monoposto tedesca 2020? Vi sembra più avanzata della SF1000 o il vostro cuore batte solo per Ferrari?