Mercedes SLC Final Edition: riscopriamo motori e prezzi

Negli ultimi anni abbiamo salutato per sempre modelli come lo storico Maggiolino Volkswagen, inoltre fra non molto non potremo più acquistare Smart a benzina, tanto per fare qualche esempio. Ebbene, presto scomparirà dai listini anche la nuova Mercedes SLC, proposta ora nella sua "versione finale".

Si chiama proprio Mercedes SLC Final Edition la vettura cabrio presentata ormai qualche mese fa dal marchio della stella a tre punte, che si presenta con specifiche migliorate rispetto al passato senza esagerare nel prezzo. Parliamo di un'auto due posti con un bagagliaio decisamente più comodo rispetto a prima, con una capacità di carico pari a 225/335 litri. Una cabrio ideale per viaggiare dunque, che non scende a compromessi in termini di prestazioni.

La motorizzazione da 2.0 litri offre oggi da 184 CV a 245 CV, con velocità massime rispettivamente da 240 km/h e 250 km/h. Per gli appassionati più incalliti esiste anche una variante AMG con motore 3.0 biturbo da 390 CV, forte di un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 5 secondi, con la velocità massima comunque limitata a 250 km/h (cosa che non farà piacere agli utenti tedeschi...). I consumi medi indicano 14,5 km con un singolo litro di carburante, con le varianti 2.0 che garantiscono 1.000 km di autonomia con un pieno, la AMG 861. In aggiunta anche la variante 1.5 da 156 CV.

Ma passiamo ai prezzi: si parte da 43.429 euro con la SLC 180 1.5, si passa poi ai 48.370 euro della 200 Sport, 2.0 da 184 CV. La 300 arriva a 54.623 euro, mentre con la top gamma 43 AMG si toccano i 72.393 euro. Chi vuole anche un impianto audio di livello firmato Harman/Kardon deve aggiungere 885 euro, mentre il kit sportivo per le varianti "base" costa 268 euro.