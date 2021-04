La nuova Mercedes-Maybach Classe S V12 sta arrivando

Mercedes-Benz ha mostrato un assaggio della nuova Mercedes-Maybach Classe S nell'allestimento top di gamma tramite un'immagine che sottolinea il centesimo anniversario del marchio Maybach. L'elemento più interessante è senza dubbio il ritorno del V12, orgogliosamente segnalato da un badge posto sulla parte anteriore della fiancata.

Il 12 cilindri a V è stato utilizzato fino al modello 2020 (X222), poi dalla versione 2021 (Z223) la gamma si è limitata al V8 biturbo. Non è un segreto che il V12 Mercedes è nell'ultimo periodo della sua straordinaria carriera e che Maybach è il marchio che avrà l'onore di equipaggiarlo nei prossimi anni. Una scelta strategica annunciata da Tobias Moers, ex CEO di Daimler AG, in un'intervista rilasciata nell'aprile 2019. Non si hanno ancora le specifiche tecniche del motore della futura Classe S V12, si ipotizza che possa trattarsi di un 6,0 litri biturbo dalla potenza di 630 CV. Le voci di corridoio scommettono inoltre che l'allestimento sarà battezzato S650 o S680. Anche questa Mercedes, come gran parte della gamma attuale, sfrutterà la trazione integrale grazie al sistema 4Matic.

La nuova Mercedes Classe S è stata presentata nel settembre 2020 ed è disponibile con due motori sei cilindri mild hybrid, a breve arriverà un 8 cilindri a V a cui seguirà una versione ibrida plug-in. A novembre 2020 è stata svelata la variante Maybach-Mercedes che, con una lunghezza di 5,47 metri, supera di 29 centimetri la Classe S a passo corto e di 19 centimetri la Lunga.