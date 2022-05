Nuova Mercedes GLE Coupé fotografata al Nurburgring: ecco come sarà!

In attesa della presentazione del crossover Mercedes GLC 2023, la casa di Stuttgart involontariamente ci delizia mostrando al pubblico la Mercedes-Benz Classe GLE Coupé rinnovata alle prese con le curve del Nürburgring: come ci si poteva aspettare, le spie del settore hanno fotografato la vettura con una mimetica parziale.

Grazie a Motor1 abbiamo accesso ad alcuni, interessanti scatti della nuova Mercedes-Benz Classe GLE Coupé, il cui periodo di lancio è tuttavia ancora ignoto. Come potete vedere dalla copertina e dalla galleria allegata in fondo alla notizia, rispetto alla GLE Coupé esistente questa ha prese d'aria negli angoli più piccola, la stessa forma dei fari ma un interno possibilmente diverso e lievi cambiamenti nella parte posteriore come fanali dalla forma leggermente diversa, più piatta superiormente.

Al momento non è così immediato cogliere le modifiche applicate al paraurti e al posteriore proprio alla luce della mimetica bianconera, tantomeno gli eventuali aggiornamenti agli interni. Ciononostante, le spie hanno riferito di aver visto un volante diverso e un sistema di infotainment altrettanto aggiornato.

Al contempo, le modifiche al gruppo propulsore rimangono un mistero: l’unico dettaglio noto ci viene offerto dall’adesivo giallo collocato posteriormente, il quale indica la natura ibrida del motore. Non ci resta quindi che attendere i primi teaser o altri scatti più ravvicinati per scoprire che destino è stato riservato alla Mercedes-Benz GLE Coupé.

Qualche giorno fa, invece, Mercedes ha confermato che taglierà il 10% delle sue concessionarie.