Nuova Mercedes EQS, il leak del frontale svela la calandra 'old school'

Arriva il restyling della Mercedes EQS, la berlina di lusso (ex classe S) della casa di Stoccarda. Il teaser pubblicato già ci mette di fronte a dei toni quasi nostalgici. L'ammiraglia della linea di veicoli elettrici del marchio è stata sottoposta al suo primo aggiornamento, con uno sguardo più innovativo che unisce modernità e tradizione.

Un recente leak dell'anteprima ufficiale della Mercedes EQS Facelift 2025, condiviso su Instagram, rivela le modifiche apportate al suo aspetto esteriore. Questo aggiornamento estetico è accompagnato da importanti miglioramenti interni ed esterni. La Mercedes EQS rappresenta il vertice della gamma di veicoli elettrici del marchio, costruita su una nuova piattaforma tecnologica che incarna l'essenza distintiva della Mercedes.

L'elemento più evidente nel nuovo design è la reinterpretazione della griglia anteriore, ora caratterizzata da una calandra a tre lamelle che richiama lo stile classico del marchio. Questa caratteristica, unita a dettagli cromati e illuminati, conferisce un'eleganza senza tempo alla vettura. Allo stesso tempo, l'abitacolo lussuoso e tecnologicamente avanzato mantiene la sua essenza, con l'introduzione del sistema "MBUX Hyperscreen" potenziato per un'esperienza utente ancora più fluida e sofisticata.

Oltre agli aggiornamenti estetici, la Mercedes EQS Facelift 2025 offre miglioramenti significativi in termini di comfort e autonomia. L'introduzione di sedili posteriori indipendenti e l'ottimizzazione dei motori elettrici contribuiscono a una guida più piacevole con un'autonomia maggiore e una batteria potenziata in grado di raggiungere fino a 800 chilometri con una singola carica. Questi miglioramenti riflettono l'impegno continuo della Mercedes nel fornire prestazioni eccezionali e un'esperienza di guida senza compromessi nel segmento delle auto elettriche di lusso.

Vi avevamo parlato di un'altra interessante caratteristica della Mercedes EQS: essa adotta un sistema illuminazione azzurra per segnalare la modalità di guida autonoma. Questo è stato approvato per l'uso in California e Nevada. Le luci turchese aiuteranno a educare il pubblico sull'auto-pilota e a distinguere chiaramente quando il veicolo "viaggia da solo". Questo sistema potrebbe diventare uno standard per altre aziende automobilistiche.