La nuova Mercedes Classe S ridefinirà il concetto di lusso: ecco il primo teaser

La prossima generazione di Mercedes-Benz Classe S è molto attesa dai facoltosi clienti del marchio. Da sempre la vettura ha rappresentato l'idea di lusso sfrenato scaturita dalla mente dei designer del brand, e anche questa volta si posizionerà all'avanguardia nel senso dello sfarzo.

Non molti giorni fa la casa automobilistica ci ha mostrato quello che per un'auto simile è l'aspetto più importante: l'abitacolo. Una galleria di immagini ufficiali ci ha permesso di proiettarci all'interno della nuova generazione di Classe S facendocene percepire l'atmosfera e la qualità delle finiture. Ad accogliere i passeggeri ci penseranno non soltanto i materiali eleganti, ma anche una certa dose di tecnologia avanzatissima e innumerevoli dispositivi di sicurezza come standard per ogni allestimento.

Detto questo, restiamo in attesa di conoscere ogni ulteriore dettaglio durante l'evento di presentazione, il quale si terrà il prossimo 2 settembre e "ridefinirà il segmento delle autovetture di lusso con numerose innovazioni." Nel frattempo però Mercedes-Benz ha condiviso un interessante sketch, visibile in fondo alla pagina, che però in genere dona un maggiore dinamismo alle forme, dando all'osservatore l'idea di una carrozzeria più slanciata.

Quello che è certo invece è che la Classe S verrà costruita all'interno della Factory 56, e cioè il nuovo stabilimento tedesco famoso per essere "la fabbrica di auto più moderna al mondo". L'ammiraglia quindi sarà la prima vettura a testarne le linee produttive, ma in futuro toccherà di sicuro anche ad altri modelli.

Riguardo le motorizzazioni i consumatori potranno scegliere fra tre differenti modelli dal passo divergente, i quali consentiranno di montare i propulsori più disparati. Si partirà da unità a quattro cilindri per arrivare fino al V12 bi-turbo con trazione integrale riservato al marcho Maybach.

Passando ad altre due vetture Mercedes-Benz e AMG in arrivo, ecco a voi la Mercedes-AMG One: la hypercar con tecnologia da Formula 1 sfreccia in pista a velocità supersonica. Infine è stata avvistata e immortalata in strada anche la prossima generazione di Mercedes-Benz SL: il muso si allunga in stile AMG GT e il tettuccio diventa morbido.