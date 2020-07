Nuova Mercedes Classe S: in arrivo la guida autonoma di Livello 3?

Alcuni giorni fa il boss di Daimler, Ola Kallenius, ha suggerito che la nuova Mercedes Classe S sarebbe potuta arrivare sul mercato con funzionalità che permetteranno di "spostare gli occhi" dalla strada, e per il debutto dell'ammiraglia nelle concessionarie si è presupposta la fine di quest'anno.

Già nel 2018, al Salone dell'automobile di Parigi, Kallenius aveva affermato che la guida autonoma di Livello 3 era l'obiettivo definitivo per la futura Classe S (ecco la prima foto ufficiale). Per chi non lo sapesse, la funzionalità prevede una guida quasi totalmente autonoma, grazie alla quale il conducente può anche distogliere l'attenzione dalla strada davanti a sé:"La Classe S taglia il prossimo traguardo per quanto concerne la guida autonoma: restate sincronizzati per l'anteprima mondiale a inizio settembre." Queste le sue parole durante una riunione con gli azionisti tenutasi lo scorso 9 di luglio.

Allo stato attuale delle cose, il problema consiste nel fatto che nessuno degli ingegneri del team Mercedes ha ancora rivelato lo stato dei lavori sulla guida di Livello 3, e non sappiamo quindi se ce l'hanno fatta in tempo a svilupparla o se verrà inserita in una vettura successiva. Il rischio è che, implementando in fretta e furia la tecnologia quando è ancora immatura, la situazione potrebbe ritorcersi contro il brand, poiché la sicurezza stradale ne risulterebbe compromessa.

Più facile è certamente lo sviluppo della guida autonoma di Livello 3 per la sola percorrenza autostradale e, se l'obiettivo di Mercedes fosse questo, la possibilità di vederlo in strada entro la fine dell'anno aumenterebbe di molto. Infine si è parlato anche di guida autonoma di Livello 4 per le funzionalità di parcheggio, anche perché il produttore tedesco ha già svolto dei test su alcuni esemplari in un ambiente controllato.

Dal nostro canto non possiamo fare altro che restare a guardare lo svolgersi della vicenda, ma se Mercedes vuole lanciare bolidi futuristici come la fantastica Mercedes-Benz Vision EQS entro pochi anni, dovrà fare passi da gigante nel settore. Al momento ci accontentiamo delle foto spia circa gli interni dell'imminente Classe S: cosa ne pensate?