Nuova Mercedes Classe G ufficialmente svelata: motore ibrido e 'cofano trasparente'

Forse una delle auto più iconiche di sempre, un modello che ha saputo anticipare le mode e che è riuscito a essere sempre attuale pur non cambiando mai; più o meno. Adesso per la Mercedes-Benz Classe G, il SUV fuoristrada del brand tedesco, è arrivato il momento della rinascita.

Ecco allora il restyling dell'off-road più iconico di sempre; e no, in questo caso non si tratta di un'enfatizzazione. Il Classe G, che prende il nome dalla parola tedesca Geländewagen, che vuole dire per l'appunto 'fuoristrada', adesso cambia pelle, o perlomeno cambia il cuore. E se nel suo aspetto cambia poco o nulla, fortunatamente oseremo aggiungere, è all'interno che qualcosa si modifica, e non stiamo parlando dell'abitacolo. Insomma, senza divagare troppo, il SUV di Stoccarda ha deciso di dire addio alla sua natura termica, e quindi al suo classico propulsore V8, per abbracciare l'elettrificazione (nel frattempo rimaniamo in attesa del Baby-G che sarà solo elettrico: potrebbe essere così).

No, la Classe G non è diventata ancora Full Electric, ma ha mosso i suoi primi passi verso un futuro green. Infatti, con la nuova versione che l'azienda della stella a tre punte ha appena svelato, si scopre anche la nuova motorizzazione, contraddistinta da un sistema ibrido leggero a sei cilindri in linea da 3,0 litri, capace di garantire 443 CV di potenza; la parte elettrica in questo caso è rappresentata da un generatore di avviamento integrato (ISG) da 48 V in grado di offrire 20 CV in più alla vettura. Questa è la soluzione scelta per la versione Mercedes-Benz G 550. Per quanto riguarda invece la variante Mercedes-AMG G 63, sarà presente un motore V8 bi-turbo da 4,0 litri, sempre dotato del medesimo sostegno elettrico.

Altra caratteristica fondamentale di questo restyling del Mercedes-Benz Classe G (Mercedes Classe G svizzero, in divieto davanti alla polizia di Como: multa in tempo zero) riguarda la cosiddetta funzione del 'cofano trasparente'. Questa è selezionabile dal menu Offroad presente sul display centrale e, grazie anche all'utilizzo della telecamera a 360°, fornisce una visione virtuale della strada sotto il frontale della vettura, così da riconoscere eventuali ostacoli presenti sul percorso del mezzo.

