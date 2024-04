Nuova Mercedes Classe G elettrica: come si chiamerà? Il nome scelto lascia perplessi

La Classe G elettrica è attesa da tantissimi appassionati, curiosi che non vedono l'ora di sapere cosa abbia realmente pensato Mercedes-Benz per il suo modello più audace. La presentazione dell'auto è prevista per la fine di aprile, sul web però già si discute animatamente, cerchiamo di capire perché.

Poche settimane è stato presentato l'ultimo aggiornamento del modello, caratterizzato da innovazioni estetiche e tecnologiche e da un sistema hybrid (per saperne di più: Nuova Mercedes Classe G ufficialmente svelata: motore ibrido e 'cofano trasparente'), un ibrido leggero che vede l'unione tra un propulsore a benzina sei cilindri in linea da 3,0 litri, capace di garantire 443 CV di potenza, e una controparte elettrica rappresentata da un generatore di avviamento integrato (ISG) da 48 V, che aggiunge 20 CV in più alla vettura. Adesso, però, cambia anche il nome e non tutti sembrano essere contenti, anzi...

La versione full-electric era nell'aria già da un po' e, come prevedibile, questa notizia ha letteralmente spaccato in due gli amanti della stella a tre punte, tra sostenitori del green e petrolhead incalliti. Due fazioni ben distinte unite però da quest'ultima critica legata al nome scelto per il mitico G-Wagon a zero emissioni.

Perché no, non si chiamerà più Classe G, né tantomeno l'appena citato G-wagon (Mercedes-Benz, dal 2026 arriva il Baby-G e sarà solo elettrico: potrebbe essere così). La vettura in questione, uno dei SUV off-road più amati e soprattutto sognati di sempre, prenderà il nome di "G580". I delusi sono in molti, ma a quanto pare ci si dovrà rassegnare, e presto anche, visto che l'auto debutterà il prossimo 24 aprile.

KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti oggi su