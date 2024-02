Nuova Mercedes Classe C elettrica, svolta nel design: addio al classico stile delle EQ?

I colleghi di Carbuzz hanno fotografato quella che potrebbe essere la nuova Mercedes Classe C, un nome del tutto "nuovo", in una gamma Mercedes dominata da sigle complesse come EQC, EQS, ecc.

Questa che vedrete in immagine sarà la versione elettrica di quella che noi conosciamo come Mercedes Classe C e ci danno un'anteprima degli esterni e dell'abitacolo. Rispetto alla versione SUV presentata alla fine dello scorso anno, questa berlina (EQC) sembra adottare un design dei fari particolarmente distintivi, sebbene si tratti ancora di un prototipo pre-produzione. Anche i paraurti non sembrano essere definitivi, ma la configurazione generale della carrozzeria sembra più tradizionale rispetto ad altri modelli elettrici Mercedes EQ.

All'interno dell'abitacolo, è visibile la presenza di due punti di ricarica wireless nella console centrale, posizionati appena sotto il cruscotto. Quest'ultimo ospita un ampio display touchscreen per il sistema di infotainment, coronato da una piccola telecamera, presumibilmente per selfie e contenuti social come TikTok, chissà se si tratta del nuovo sistema di infotainment presentato da Mercedes in occasione del CES di Las Vegas. Le prese d'aria dell'aria condizionata sono posizionate sotto lo schermo, suggerendo l'adozione di un approccio senza pulsanti o interruttori fisici, incluso un possibile utilizzo di touchpad tattili anche per il volante.

Sebbene Mercedes abbia diversi nuovi prodotti in arrivo quest'anno, non sembra che una nuova Classe C sia tra questi; dato che la generazione attuale, W206, è stata presentata solo nel 2021; è più probabile che la berlina subisca un restyling anziché una vera e propria sostituzione.

Quando il nuovo modello sarà finalmente lanciato, il suo nuovo stile sarà riflesso anche negli altri modelli, con importanti modifiche estetiche previste per l'intera gamma EQ. È probabile infatti che in futuro, la nomenclatura EQ sarà abbandonata, poiché Mercedes punta a diventare un marchio completamente elettrico, ma soprattutto con una nomenclatura più riconoscibile. Si prevede che questa nuova fase dell'azienda verrà presentata entro due anni.