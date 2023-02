Gli interni con l'hyperscreen della nuova Mercedes Classe E: da Angry Birds a TikTok

Mercedes ha presentato nelle scorse ore i nuovi interni per la Classe E basati sul sistema operativo MB.OS. La casa della stella ha svelato in anteprima l'abitacolo della nuova ammiraglia, pubblicando foto e filmati reali che lasciano a bocca aperta.

La nuova Mercedes Classe E avrà infatti l'hyperscreen che troviamo già sulla collega elettrica, l'EQS, di conseguenza l'intera plancia, dal lato guidatore a quello passeggero, sarà attraversata da uno schermo touch che permetterà di svolgere numerose funzioni. Il cuore pulsante dello schermo sarà il display centrale, che non sarà esteso in verticale, andando quindi a toccare il tunnel, ma si abbasserà semplicemente di qualche centimetro regalando un'ottima senso di continuità. Previsto poi un terzo monitor che sarà invece sistemato davanti al guidatore, sopra al volante, in cui verranno mostrate tutte le informazioni basilari come benzina, velocità, orario e via discorrendo.

Le misure precise non sono state rese note ma vedendo le immagini è chiaro come il tutto appaia davvero generoso, una profusione di tecnologia in ogni dove. Mercedes ha deciso di ridurre al minimo l'utilizzo dei pulsanti ad eccezione di una fila di tasti posizionati sotto al monitor centrale, molto probabilmente per il richiamo di menù e utilizzare ad esempio la radio, lo smartphone e via discorrendo. Si nota poi un quadratino nero che non è da escludere possa essere un lettore di impronte digitali, mentre il volante viene aggiornato allo stile Mercedes più moderno. A livello musicale è presente un impianto audio Burmester 4D con tecnologia Dolby Atmos in grado di restituire un suono ad altissima fedeltà e le luci incorporate che cambieranno a seconda della musica.

La cosa forse più sorprendente è ciò che si potrà fare con il nuovo display centrale, che tra l'altro sarà sempre connesso in 5G. Prima di tutto l'assistente vocale sarà attivabile anche senza dire 'Hey Mercedes', mentre l'intelligenza artificiale aiuterà ad apprendere le abitudini del guidatore. Presente anche una piccola telecamera che sarà utilizzata ad esempio per fare delle call mentre si è in auto, ovviamente quando si è fermi. E' installato di default anche il videogioco Angry Birds, (e sono in arrivo molti altri giochi), e al lancio sarà disponibile anche TikTok. Secondo voi tutto ciò potrebbe eccessivamente distrarre il guidatore? Niente paura, nel caso in cui il display centrale trasmettesse contenuti ad alto tasso di distrazione lo stesso “filtrerà” le immagini non rendendole visibili al conducente.

La casa della stella punta quindi sulla tecnologia e l'intrattenimento per le auto dell'imminente futuro e nel contempo pensa a nuovi modelli come la 'baby' Mercedes elettrica per competere con Tesla Model 3. Sempre in futuro potrebbe arrivare una mini Classe G Mercedes con powertrain ICE.