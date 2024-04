Nuova Mercedes Classe C, design in stile EQS e un grande display per la rivale di Tesla

Mercedes sta attualmente concentrando i propri sforzi nello sviluppo di una serie di veicoli elettrici, tra cui una versione entry-level del modello CLA. Tuttavia, non è l'unico progetto in corso nel settore delle berline elettriche, poiché recentemente i fotografi dei colleghi di Carscoops hanno immortalato la prossima Mercedes Classe C EV.

Il prototipo osservato è avvolto da un pesante camuffamento bianco e nero che ne lascia solamente intravedere i dettagli. Questa berlina elettrica seguirà le orme dei modelli EQE ed EQS, e si presenta con un design un po' più anonimo rispetto agli altri modelli di punta della gamma. Anche se i dettagli sono difficili da distinguere, si nota una presa d'aria piuttosto grande al centro del muso (probabilmente, più che una presa d'aria, potrebbe essere la telecamera anteriore, ma dalle foto non si capisce bene) e fanali provvisori che richiamano vagamente lo stile del Tesla Model 3 pre-restyling.

La silhouette anteriore inizia con un cofano relativamente corto e a un parabrezza piuttosto dinamico e inclinato. Come è lecito aspettarsi, il passo sembra essere abbastanza lungo e il tetto presenta un ampio pannello panoramico in vetro. Questi elementi si combinano con fiancate generose che indirizzano il flusso d'aria verso uno spoiler posteriore integrato. Il tutto è completato da maniglie delle porte incassate e un lunotto posteriore di piccole dimensioni.

Le immagini dell'interno, rivelano un cruscotto quasi verticale dominato da schermi. Questo layout sembra essere una variante meno sofisticata del nuovo sistema MBUX Hyperscreen presentato al CES di Las Vegas di quest'anno e che verrà implemento sui modelli ancora più premium della gamma Mercedes. Sebbene questo sistema pare non verrà implementato su quest'auto, il display di questa Classe C si estende comunque in larghezza su tutto il cruscotto.

La prossima Classe C EV dovrebbe essere basata sulla piattaforma MB.EA, anziché sulla Mercedes Modular Architecture (MMA) utilizzata per il CLA. Questo suggerisce un livello leggermente superiore rispetto ai modelli entry level, anche se al momento ulteriori dettagli rimangono piuttosto scarsi.

