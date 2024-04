Nuova Mercedes CLA elettrica: spiata nelle nevi la rivale della Tesla Model 3

Mercedes è pronta a presentare la sua nuova "scommessa" nel campo dei veicoli elettrici con l'introduzione della Mercedes CLA EV 2025, recentemente avvistata durante dei test sulla neve vicino al Circolo Polare Artico.

Il design della CLA EV 2025 rimarrà fedele ai classici stilemi di design della CLA tradizionale, ma con una revisione che elimina alcune proporzioni scomode che talvolta caratterizzano le berline elettriche Mercedes (ecco un render della prossima Mercedes CLA Shooting Brake). L'auto ricorda molto la CLA a combustione, ma con un profilo più basso, fianchi muscolosi e una linea del tetto simile a quella di una coupé. Ci si aspetta che diventi uno dei modelli elettrici più belli di Mercedes quando sarà lanciato nel 2025 per competere con la Tesla Model 3.

In termini di prestazioni, la CLA EV dovrebbe essere in grado di ricaricarsi alla stessa velocità della sua rivale Tesla, con un'assorbimento fino a 250 kW, sufficiente per aggiungere 400 chilometri di autonomia in soli 15 minuti. Mercedes ha implementato alcuni concetti presi dal concept EQXX per garantire che la CLA elettrica possa percorrere circa 8,3 chilometri per kilowattora di elettricità consumata, offrendo un'autonomia complessiva fino a 750 km secondo il ciclo WLTP.

La CLA sarà il primo modello basato sulla nuova piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA), che sarà utilizzata per veicoli ibridi e completamente elettrici. Mercedes offrirà versioni sia a motore singolo che a doppio motore della CLA, con i modelli ad alte prestazioni che vanteranno il badge AMG e presenteranno un'estetica più aggressiva (a proposito, di recente abbiamo anche delle foto del prototipo camuffato della prossima Mercedes CLA AMG).

Le immagini immortalate dei prototipi camuffati della CLA mostrano che molti degli elementi di design del concept saranno presenti sul modello di produzione. La forte piega sulle spalle e il design delle luci posteriori sembrano essere rimasti fedeli al prototipo presentato da Mercedes.

Anche se non ci sono dettagli sugli interni, ci si aspetta che l'abitacolo della CLA EV presenti un design più raffinato rispetto al modello attuale, con il nuovo cruscotto a pannello singolo che segna una netta differenza rispetto agli schermi separati montati sulla parte superiore del cruscotto degli attuali modelli CLA e di altre vetture Mercedes di oggi.

