Nuova Mercedes-Benz SL Roadster, immagini ufficiali e una notizia bomba

Dalle foto spia finora mostrate la Mercedes-Benz SL appariva poco lussuosa e molto sportiva. Oggi arriva la conferma ufficiale del marchio tedesco, la SL tornerà alle sue radici, come la velocissima 300 SL del 1952.

A dimostrazione di ciò arriva una notizia bomba: a Mercedes-AMG è stato affidato l'intero sviluppo dell'auto. Cresce nuovamente la fiducia nella divisione che ha garantito a Mercedes il motore più potente dell'era ibrida di Formula 1 e sportive di successo sul mercato. La futura SL ha appena mosso i primi passi su strada, uscendo dalla fase dei test digitali, su banchi di prova o al simulatore. La roadster sfreccia ora al Test and Technology Centre di Immendingen e, come dimostrano le foto spia recentemente pubblicate, anche su strade pubbliche.

Mercedes rilascia poche informazioni e qualche immagine in cui si possono ammirare, camuffamenti permettendo, le forme aggressive della nuova SL. L'anteriore è basso e filante, il paraurti bombato è in pieno stile AMG. Anche il posteriore tondo esprime sportività estrema con uno spoiler a labbro e quattro terminali di scarico. La capote sarà di stampo classico, in tela. L'abbandono del tettuccio metallico è un trend in salita nel mondo automobilistico, anche BMW con la sua Serie 4 Cabriolet ha optato per la medesima scelta.

Attendiamo nuove informazioni ufficiali per capire quanto la nuova generazione di SL differirà dalla futura AMG GT coupé, anch'essa prevista per il 2021.