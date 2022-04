Nuova Mercedes-Benz EQS SUV: arriva il SUV iper tecnologico della stella

La futuristica Mercedes-Benz EQS (ecco la nuova Mercedes-Benz EQS) ha ora una sorella maggiore, almeno in quanto a dimensioni: è arrivata la nuova EQS SUV, che in comune con EQS Berlina ha un passo lungo (da 3.210 mm) ma è alta 20 cm in più. È l'elettrica di lusso pensata per chi ha bisogno di maggiore spazio e adora la seduta alta.

L'intera gamma EQS SUV dispone di una catena cinematica elettrica (eATS) sull'asse posteriore, mentre le versioni a trazione integrale 4MATIC montano un'eATS anche sull'anteriore. La funzione Torque Shift inoltre provvede a ripartire le coppie motrici in modo variabile e intelligente tra il motore elettrico posteriore e quello anteriore, sfruttando la catena cinematica elettrica eATS di volta in volta più potente.

L'assetto prevede un asse anteriore a quattro bracci e un asse posteriore multilink, mentre le sospensioni AIRMATIC con regolazione adattiva dell'ammortizzazione ADS+ sono di serie e permettono il sollevamento di diversi centimetri. Mercedes-Benz non ha ancora diffuso i dati relativi all'autonomia, sappiamo però che all'interno ci sarà l'innovativo sistema MBUX Hyperscreen (disponibile a richiesta) con tanto di schermo OLED da 12,3 pollici per il passeggero anteriore, che viene sfumato automaticamente quando il conducente vi volge lo sguardo - così da evitare distrazioni.

A livello sonoro è presente un Sound System Dolby Atmos per un'esperienza di ascolto a 360 gradi. EQS SUV potrà sfruttare la rete di ricarica Mercedes me Charge, che al momento dispone di oltre 700.000 punti di ricarica in AC e CC in tutto il mondo, di cui 300.000 in Europa, non sappiamo ancora però quanti chilometri è in grado di percorrere la vettura con una carica. Contiamo di aggiornarvi presto con i prezzi italiani e i dettagli rimanenti della scheda tecnica.