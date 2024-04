Nuova Mercedes-Benz EQS 2025, una chicca old school: il ritorno della stella sul cofano

Dopo avervi mostrato ieri le foto spia della prossima Mercedes Classe C, ecco che, con un comunicato ufficiale, la casa tedesca rilascia alcune informazioni sulla prossima EQS. Prevista per il 2025, questa berlina avrà una batteria più grande e un restyling della parte anteriore con tanto di ritorno della stella Mercedes-Benz sul cofano.

Secondo il comunicato, "tutti i modelli EQS del 2025 beneficiano di una batteria completamente nuova con una capacità aumentata di 118 kWh". Mercedes non ha diffuso i dati sull'autonomia, limitandosi a dire che sarà maggiore. Inoltre, il nuovo software di frenata rigenerativa consentirà un recupero energetico più efficiente durante la frenata. Grazie infatti a questo nuovo sistema, i dischi della EQS saranno utilizzati meno frequentemente durante la guida rispetto ai veicoli con motore a combustione, limitandone l'usura nel tempo.

Il design moderno della berlina EQS è ulteriormente accentuato dalla griglia a pannelli neri intensi, che si integra perfettamente con i fari. La griglia è ora rifinita con lamelle cromate montate a filo per un elegante contrasto con il nero profondo dell'ambiente. Inoltre, la presenza della stella Mercedes-Benz sul cofano e il paraurti AMG Line di serie contribuiranno ad un maggior tocco di raffinatezza.

All'interno della vettura, gli accenti cromati adornano le bocchette di climatizzazione sui montanti centrali, mentre i comodi cuscini per i passeggeri posteriori sono arricchiti da cuciture a contrasto e profili in pelle Nappa. Le opzioni per i passeggeri posteriori includeranno dei rivestimento Pinnacle, in un set opzionale per gli interni chiamato "Executive": in questo allestimento il sedile anteriore sarà ripiegabile per offrire spazio aggiuntivo, con uno schienale regolabile fino a 38 gradi per i sedili posteriore che saranno riscaldabili. Un vero e proprio mini salotto all'occorrenza.

Infine, a differenza della prossima Classe C di cui vi abbiamo parlato in apertura, la EQS 2025 sarà dotata di tecnologie all'avanguardia, tra cui l'MBUX Hyperscreen di serie, che unisce tre display per formare una fascia curva larga oltre 55 pollici. Inoltre, la pompa di calore di serie migliora il comfort climatico e l'efficienza, utilizzando il calore residuo della trazione elettrica e della batteria per riscaldare l'abitacolo.

