Nuova Mercedes-Benz EQE, la berlina business 100% elettrica

Dopo le anticipazioni delle ultime settimane, ecco finalmente svelata la nuova Mercedes-Benz EQE, una berlina dal taglio classico e 100% elettrica.

Il DNA di base è lo stesso di EQS, per una berlina business dal taglio sportivo che arriverà sul mercato in due versioni. EQE 350 avrà una potenza di 215 kW e un consumo WLTP di 19,3 - 15,7 kWh/100 km, il secondo modello invece è ancora un mistero e ne sapremo di più prossimamente. Le ruote sono a filo con la carrozzeria e i cerchi sono da 19 o da 21 pollici.

Come dimensioni siamo a 4.946 mm di lunghezza, 1.961 mm di larghezza e 1.512 mm di larghezza, grazie alla tecnologia elettrica però gli spazi dell’abitacolo superano di netto anche quelli dell’attuale Classe E - per lo spazio all’altezza delle spalle del vano anteriore di +27 mm e per la lunghezza dell’abitacolo di +80 mm.

All’interno poi troviamo la futuristica MBUX Hyperscreen, disponibile però come optional, mentre tutti i modelli EQE avranno una catena cinematica elettrica (eATS) sull’asse anteriore. I motori sono di tipo sincrono a magneti permanenti (PSM), mentre la batteria agli ioni di litio ha una capacità utilizzabile di 90 kWh. Aspettando nuovi dettagli, eccovi le prime immagini ufficiali della Mercedes-Benz EQE.