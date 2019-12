Nuova Mercedes-Benz EQA: i render del crossover elettrico ispirato alla GLA

Anche Mercedes-Benz è ormai lanciata nella creazione di una famiglia elettrica alquanto allargata. Dopo il SUV EQC e la berlina EQS, ancora sotto forma di prototipo, presto verrà il turno di un crossover a zero emissioni ispirato alla GLA - chiamato EQA.

Il veicolo è stato già avvistato sulle strade cittadine nei mesi scorsi, con livrea camouflage però, non siamo dunque ancora in grado di conoscere il suo aspetto finale, stiamo di fatto aspettando la presentazione ufficiale di Mercedes. Qualcuno però (il sempre ottimo Kleber Silva su Behance), alquanto impaziente, ha realizzato degli ottimi render di alta qualità, basandosi per l'appunto sulle foto spia apparse sul web di recente.

Dalle immagini possiamo notare come dimensioni e proporzioni siano di fatto molto simili a quelle della GLA, con le maggiori differenze che si possono notare nella fascia anteriore - con la "griglia" in linea con le altre vetture EQ del marchio della stella. Al posteriore le differenze si assottigliano, anche se possiamo distinguere chiaramente una fascia LED che va da parte a parte.

Passando alla tecnica, la nuova Mercedes-Benz EQA dovrebbe offrire ai propri clienti 480 km di autonomia con una sola carica, quasi certamente però saranno previste diverse versioni, una delle quali anche AWD (All-Wheel Drive). Il debutto della vettura, che ha già suscitato un discreto interesse, dovrebbe avvenire all'incirca fra un anno esatto, quindi tocca avere pazienza.