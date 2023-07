Nuova Mercedes-Benz CLE Coupé: eleganza ibrida, anche a 6 cilindri

Mercedes-Benz l’ha definita una vettura plasmata dal desiderio: ci riferiamo alla nuova CLE Coupé 2024, una pura dichiarazione emozionale sotto ogni punto di vista.

Il suo design è caratterizzato da una dinamica progressiva e da superfici fluide, che le donano particolare eleganza. Alta appena 1.428 mm con un passo di ben 2.865 mm, una lunghezza complessiva di 4.850 mm e una larghezza di 1.860 mm, vanta una spalla muscolosa e sbalzi corti da 888 mm all’anteriore e 1.097 mm al posteriore. Il lungo cofano possiede due potenti powerdome, mentre il parabrezza è fortemente inclinato e si abbina alla perfezione al lungo tetto spiovente verso il posteriore. La variante base AVANTGARDE Line presenta cerchi in lega leggera da 18 pollici, mentre la AMG Line vanta di serie cerchi da 19 pollici.

Il frontale è stato ridisegnato e ora sfrutta una griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione. I fari piatti a LED hanno un design unico e sfruttano di serie la tecnologia LED High Performance con una torcia trifunzionale di nuova concezione per le luci diurne, le luci di posizione e gli indicatori di direzione; come opzione invece ci sono i fari DIGITAL LIGHT con e senza funzione di proiezione. Gli interni sono poi caratterizzati da un quadro strumenti da 12,3 pollici, un display centrale da 11,9 pollici, sedili multi-contour con funzione di memoria (di serie anche su AVANTGARDE) e il sistema KEYLESS GO.

Guardando ai motori, Mercedes-Benz ha scelto di dotare sia le varianti diesel che benzina di tecnologia Mild Hybrid a 48 V. L’ISG aiuta nel coasting, nella spinta e il recupero, inoltre i motori si avviano più rapidamente. Solo successivamente sarà proposta una variante Plug-in Hybrid, mentre al top della gamma resterà un potente motore sei cilindri in linea da 3.0 litri M 256 M, dotato di turbocompressore twin-scroll e ISG che annullano del tutto il turbo lag. Al lancio sarà invece disponibile il motore quattro cilindri benzina da 2.0 litri M 254 da 150 kW; a listino anche una variante da 190 kW con tecnologia CAMTRONIC.

La CLE 220 d Coupé vanterà invece il motore diesel OM 654 M a quattro cilindri, con turbocompressore a gas di scarico monostadio con turbina a geometria variabile e cuscinetto a rulli ottimizzato per l'attrito. In basso avete un prospetto riassuntivo con motori e caratteristiche. Come cambio Mercedes-Benz ha infine scelto il 9G-TRONIC, adattato appositamente per l’ISG. Come prevedibile, nuova Mercedes-Benz CLE Coupé è anche dotata dei migliori ADAS del momento, non ci resta che aspettare il suo prezzo per l’Italia.

