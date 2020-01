Nuova Mercedes-Benz Classe E 2020: la berlina tedesca diventa ibrida plug-in

Mercedes-Benz è pronta ad aggiornare una delle sue auto più vendute: preparatevi a dare il benvenuto alla nuova Mercedes-Benz Classe E 2020, berlina di lusso che arriverà negli show-room europei la prossima estate.

L'attuale modello è arrivato sul mercato nel 2016, i tempi sono dunque maturi per un refresh in piena regola, anche perché gli ultimi anni hanno visto una grande evoluzione dal punto di vista tecnologico, sia lato infotainment che assistenza alla guida. Non abbiamo ancora dettagli ufficiali, è praticamente certo però che il marchio della stella punti soprattutto a portare più tecnologia a bordo e a offrire a listino anche delle opzioni ibride - come il mercato ormai impone. Presente anche una variante ibrida plug-in, con una piccola autonomia elettrica.

Ovviamente ci sarà anche qualche cambiamento relativo al design, come possiamo vedere dalle prime foto scattate proprio da Mercedes-Benz a Las Vegas. Rispetto alla generazione attuale, sembra che il brand abbia leggermente modificato il frontale e la fascia posteriore. All'interno arriva un nuovo sterzo e il sistema MBUX, con tanto di tecnologia Intelligent Drive - con sistemi attivi di frenata, sterzata e traffic jam. Parlando di motorizzazioni, arriveranno certamente due nuove opzioni, incluso un 2.0 da 270 CV quattro cilindri con tecnologia mild-hybrid. La M 256 3.0 litri offrirà invece un 6 cilindri in linea e 365 CV di potenza.