Nuova Mercedes-Benz Classe C: ecco data e ora della presentazione

Mercedes-Benz è appena uscita allo scoperto con una notizia molto interessante: finalmente abbiamo data e ora inerenti la presentazione della prossima generazione dell'attesissima Mercedes-Benz Classe C.

La berlina premium compatta verrà mostrata al pubblico alle 14:00 italiane del 23 febbraio attraverso la piattaforma di streaming online della casa automobilistica tedesca, e già adesso abbiamo alcune informazioni specifiche da condividere.

Seppure il brand non l'abbia ancora comunicato in via ufficiale, la Mercedes-Benz Classe C 2022 dovrebbe andare sotto i riflettori sia nella variante berlina che in quella station wagon, mentre alcuni mesi dopo dovremmo poter mettere gli occhi sulle versioni coupé e cabriolet, mentre delle voci di corridoio parlano anche di un veicolo fuoristrada piuttosto massiccio denominato Classe C All-Terrain.

A ogni modo, ogni singolo modello si muoverà grazie ad un powertrain elettrificato. Questa è la prima volta in assoluto per un modello classico del brand di Stoccarda. Per il momento la gamma e gli allestimenti non sono ancora stati confermati, ma dei report risalenti agli scorsi mesi affermavano che le motorizzazioni avrebbero compreso esclusivamente motori a quattro cilindri, abbinati a unità mild-hybrid per le varianti inferiori ed a soluzioni plug-in hybrid per quelle più costose. Mercedes-Benz pare voglia lanciare versioni elettrificate sia dei motori benzina che di quelli diesel, con questi ultimi che non usciranno fuori dall'Europa.

In base alle indiscrezioni preliminari la C300, acquistabile sia con trazione posteriore che integrale, dovrebbe erogare circa 250 cavalli di potenza, mentre la C63 eventualmente plug-in hybrid arriverà a scaricare sull'asfalto più di 500 cavalli di potenza con un motore a quattro cilindri da 2,0 litri.

Tra pochissimi giorni andrà a dissolversi anche il mistero intorno all'estetica e alle funzionalità dell'abitacolo, ma in realtà anche di questo elemento abbiamo molte notizie: durante il week-end passato abbiamo dato un'occhiata agli interni della Classe C grazie ad un prototipo in fase di test, e da ciò si evince che la qualità delle finiture e le tecnologie moderne non mancheranno, andando a ricalcare almeno in parte quanto visto con la Classe S.