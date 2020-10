Nuova Mercedes-AMG SL: i dettagli su motori, tecnologia e aspetto ad oggi

In questi ultimi mesi ci sono stati numerosi tagli a modelli di nicchia i quali di sicuro non avrebbero assicurato interessanti introiti. Per fortuna però non pare affatto essere il caso della Mercedes-SL Roadster, che nonostante le vendite non eccezionali tornerà entro pochi anni nella scuderia di Mercedes-AMG.

Alcune recenti foto spia indicano che la nuova generazione della vettura si è addentrata nella fase di pre-produzione con relativi test in strada, anche se purtroppo l'auto di lusso tedesca è stata camuffata molto bene dal produttore. Le voci di corridoio parlano di un debutto sul mercato entro il 2022, e già da adesso qualcuno si è dato al render selvaggio.

Tra questi sicuramente i ragazzi di CarScoops, i quali hanno realizzato l'ottimo doppio render visibile in fondo alla pagina. Ispirata alla fantastica 300 SL, la vettura si focalizza completamente su delle proporzioni ben definite. Cofano lunghissimo, ruote spostate in avanti e coda corta le donano un dinamismo unico e un aspetto elegante. Il muso invece è snello e aggressivo, ma ovviamente non quanto quello della sorella Mercedes-AMG GT (eccola in una meravigliosa Stealth Edition).

I rumors affermano che la nuova Mercedes-AMG SL potrebbe arrivare sul mercato in versione decappottabile con tettuccio morbido, a differenza dei tetti rigidi proposti finora. Con questa soluzione non soltanto si guadagnerebbe spazio, ma si risparmierebbe anche qualche chilo di troppo. Tornerebbero inoltre le caratteristiche prese d'ara sulle fiancate, così come le alette orizzontali che le tagliano in tre parti.

I fari posteriori saranno invece molto allungati, ma non sappiamo quanto sottili data la mole di camuffamento distribuita su tutti i prototipi visti in strada. Molto interessante poi la presenza di quattro bocche di scarico, e speriamo possano giungere a casa dei consumatori attraverso la versione finale.



In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla Mercedes-AMG SL, magari in via ufficiale, vogliamo rimandarvi a un prodotto che invece sfiderà ogni limite delle attuali conoscenze tecnologiche del team di sviluppo tedesco: la Mercedes-AMG One è quasi pronta, e rappresenterà un fenomenale bolide ibrido da 1.200 cavalli di potenza.