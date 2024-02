Nuova Mercedes AMG GT EV 4 porte: le prime foto spia della rivale della Porsche Taycan

Già sapevamo che È noto da tempo che la divisione AMG di Mercedes stava sviluppando un nuovo veicolo elettrico a quattro porte ad alte prestazioni. Ne abbiamo avuto, del resto, un piccolo assaggio attraverso il concept Vision AMG del 2022. Correlato a questo, è stato avvistato un veicolo camuffato simile durante dei test su strada in Germania.

In particolare abbiamo a che fare con ben due prototipi del veicolo, entrambi ricoperti da un pesante strato di mimetica (una nera e una bianca; della bianca purtroppo non abbiamo alcuno scatto) che nasconde completamente la carrozzeria. In precedenza eravamo riusciti a rintracciare delle foto spia del frontale molto dettagliate. Il design esterno sembra essere fortemente influenzato dal concept Vision AMG, con una silhouette bassa e una linea del tetto aerodinamica che conferiscono al veicolo un aspetto più audace rispetto alla Mercedes EQS, soprattutto grazie al cofano più allungato e ai passaruota posteriori più pronunciati.

I dettagli dei fari e delle luci posteriori sembrano essere temporanei, ma lo spoiler attivo sul retro sembra essere una caratteristica definitiva di quest'auto. Il prototipo con mimetica chiara rivela inoltre ulteriori dettagli, mostrando un aspetto più pulito senza gli ingombranti prototipi attaccati ai paraurti e al cofano presenti sull'altro esemplare nero.

Si prevede che questo modello elettrico AMG debutterà utilizzando la nuova architettura AMG.EA, dedicata esclusivamente ai modelli AMG completamente elettrici, che punta a offrire grandi prestazioni unite ad una solida maneggevolezza sportiva.

Secondo i rumors, il modello a quattro porte sarà equipaggiato con motori elettrici leggeri della società britannica Yasa e un pacco batterie ad alta densità energetica della società statunitense Sila. Con una potenza stimata vicina ai 1.000 CV, il veicolo sarà notevolmente più potente della sua controparte ibrida plug-in, la Mercedes-AMG GT 4 porte 63 S 4MATIC+ E Performance, la quale eroga 832 CV.