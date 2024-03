Nuova Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+, 585 CV di potenza con 100 km di range EV

La casa tedesca con sede a Stoccarda esce allo scoperto rivelando la nuova generazione della AMG E53 HYBRID 4MATIC+. La nuova berlina è in grado di combinare alla perfezione la tipica guida grintosa marchiata AMG con un'impronta ecosostenibile data dalla sua motorizzazione ibrida plug-in.

Era praticamente certo che sarebbe arrivata, probabilmente mancavano gli ultimi dettagli, ma a seguito di una lunga attesa ecco che la nuova generazione della Mercedes Classe E esce allo scoperto nella sua versione più aggressiva: la AMG E53.

Questo nuovo bolide della casa della stella tedesca combina un motore a sei cilindri da 3,0 litri con un motore elettrico, per arrivare ad erogare una potenza totale di 585 CV (430 kW) e una coppia massima di sistema di 750 Nm, dati decisamente rilevanti per una berlina. Il motore ibrido plug-in, inoltre, promette (fino a) oltre 100 chilometri di guida puramente elettrica, consentendo di fare numerosi spostamenti quotidiani rispettando l'ambiente, mantenendosi sotto al litro per 100 km in termini di consumo. Parlando di elettricità, Mercedes ha fatto dei passi indietro per il passaggio all'elettrico, allungando la vita alla Classe A, ma torniamo sulla AMG E53.

Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG GmbH, ha parlato di questo progetto come una possibilità per rilanciare un modello iconico come la classe E in chiave ibrida, con la variante del divertimento assicurato dallo stile di guida tipico AMG.

Tornando ai dati di questo bolide, si parla di una vettura che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità di punta (limitata elettronicamente) di circa 280 km/h. Il motore elettrico da 120 kW trova posto assieme al cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G per un fattore di risparmio degli spazi, mentre la batteria di trazione a 400 V è installata nel vano posteriore sotto il bagagliaio.

Per la ricarica della batteria è presente in dotazione un caricatore dalla potenza di 11 kW e, su richiesta, è possibile avere un caricatore rapido da 60 kW che permette di arrivare all'80% della batteria in soli 20 minuti.

Non sarà tra le 5 AMG più potenti della storia, ma sicuramente è una berlina da far perdere la testa. È inoltre disponibile anche con carrozzeria Station Wagon.