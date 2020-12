Ecco la nuova McLaren Sabre, un potentissimo bolide elettrificato

Da qualche ora sono state pubblicate online le prime immagini della fantastica McLaren Sabre, che prima di oggi aveva fatto capolino tra le strade pubbliche soltanto con grossi camuffamenti a proteggerne le forme.

Il merito di questi nuovi scatti, visibili in fondo alla pagina, va tutto all'account Instagram krn_speed, che non ha esitato a condividere il materiale con tutti gli appassionati. Secondo il gestore del profilo, l'esemplare in questione apparterrebbe ad un grande collezionista di automobili, che pare abbia una vera e propria storia con la casa automobilistica del Regno Unito in quanto a modelli posseduti: tra questi c'è una spettacolare P1, la rapidissima Senna e la folle Senna GTR, la bizzarra Speedtail e tante altre macchine meno rare di quelle appena citate.

Ovviamente la sua ambizione non si ferma alle McLaren, perché della sua collezione fanno parte anche bolidi di altri brand blasonati: una Pagani Huayra BC, una Ferrari LaFerrari, una Ferrari Enzo, una Porsche Carrera GT, una Porsche 918 Spyder e pure una Ferrari F60 America. Giusto per darvi un'idea, abbiamo appena scalfito la superficie.

Tornando a noi, la McLaren Sabre dovrebbe basarsi proprio sulla Senna, e sarà quindi mossa dal poderoso V8 bi-turbo da 4,0 litri, che in questo caso si sarebbe spinto fino ai 1.000 cavalli di potenza grazie a tecnologia ibrida presa direttamente dalla Speedtail. Tutto questo è ben lungi dall'esser confermato, e purtroppo dovremo attendere informazioni ufficiali nel merito.

Riguardo lo stile, da vera e propria vettura da pista, ci sembra che il team abbia preso degli elementi dalla Mclaren Senna GTR e dalla Ultimate Vision Gran Turismo concept: l'enorme alettone e il colossale diffusore posteriore non lasciano spazio a dubbi, e non mancano gli elementi in carbonio della Vision Gran Turismo sui passaruota.

Aspettiamo con ansia novità da McLaren, ma nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata ad una gara di accelerazione fra una Ferrari F8 Tributo e una McLaren 720S: nonostante la loro velocità, la Sabre demolirebbe tutte e due senza alcun problema. Chissà se il nuovo modello del brand inglese possa collocarsi di fianco alla SF90 Stradale della casa di Maranello: potenza simile ed entrambe ibride.