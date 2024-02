Nuova McLaren Artura Spider, la Plug-in Hybrid da 700 CV diventa cabrio

La McLaren Artura Spider è una pietra miliare nell'evoluzione dell'azienda, poiché rappresenta la prima decappottabile del marchio con un sistema ibrido ad alte prestazioni, ma anche il secondo modello della famiglia Artura.

Questo nuovo gioiello automobilistico offre un'esperienza di guida senza precedenti, con un mix di potenza, prestazioni e coinvolgimento del conducente. La nuova versione Spider introduce interessanti migliorie alla Artura, a partire dall’aumento di potenza del motore, che ora è capace di erogare 700 CV, prestazioni più elevate, dunque, e uno strepitoso coinvolgimento alla guida.

Le nuove prestazioni sono sicuramente degne di nota, la straordinaria accelerazione della McLaren Artura Spider è paragonabile a quella della sua controparte coupé: è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,0 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h impiega solamente 8,4 secondi e la sua spettacolare velocità la porta a toccare i 300 km/h in soli 21,6 secondi, con una velocità massima di 330 km/h. Questi incredibili numeri non solo dimostrano la potenza e le prestazioni di questo straordinario veicolo, ma confermano anche l'abilità di McLaren nel creare automobili che sfidano i limiti dell'ingegneria e dell'esperienza di guida, promettendo un'esperienza di guida emozionante.

La nuova trasmissione consente cambi di marcia più rapidi del 25%, il nuovo design del supporto del gruppo propulsore migliora l’esperienza di guida in termini di manovrabilità e tutti i comandi di guida sono accessibili senza staccare le mani dal volante. Il tetto retrattile si aziona elettricamente in soli 11 secondi, fino a 50 km/h, consentendo di apprezzare meglio il nuovo suono dello scarico ridisegnato. La Artura è la decappottabile più efficiente della casa automobilistica, con emissioni di CO2 di 108 g/km e un consumo di carburante di 4,8 l/100 km nel ciclo combinato. Offre anche un'autonomia EV aumentata a 33 km.

Il sistema di infotainment semplifica la configurazione degli avanzati sistemi di assistenza alla guida, con supporto per Apple CarPlay di serie. In breve, la Artura Spider unisce prestazioni eccezionali a tecnologia all'avanguardia ed efficienza nei consumi. Il prezzo, però, non è per tutti: si aggira intorno ai 236.000 euro. E pensare che una McLaren Artura è andata a fuoco durante i test, che spreco...