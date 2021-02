Nuova McLaren Artura Hybrid, la supercar plug-in che sfida la Ferrari SF90 Stradale

Una settimana fa circa, McLaren ha mostrato al mondo una foto teaser della sua nuova Artura Hybrid 2021, lasciando però moltissimo all’immaginazione. Oggi siamo finalmente di vedere la supercar in tutto il suo (finale) splendore.

Dopo l’esperimento Speedtail, il marchio britannico continua a puntare a testa bassa sulla tecnologia ibrida, anche per fare concorrenza spietata alla Ferrari SF90 Stradale. A tal proposito abbiamo una nuova supercar dal prezzo molto interessante per il suo segmento, sicuramente più abbordabile rispetto a quello dell’ultima Ferrari ibrida: 225.000 dollari, poco più di 185.000 euro.

Certo rispetto all’opera d’arte di Maranello, che ha quattro motori in totale, la Artura Hybrid 2021 ha una scheda tecnica leggermente più “modesta”, con un motore V6 Biturbo da 3.0 litri al posto di un bel V8, che assieme a un propulsore elettrico (di tipo “axial flux”) riesce a erogare in combo fino a 680 CV e 720 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h è possibile in 3 secondi netti, i 200 km/h vengono raggiunti in 8,3 secondi, mentre bastano appena 21,5 secondi per ritrovarsi a 300 km/h. Il quarto di miglio, i nostri 400 metri, si percorrono in 10,7 secondi.

La velocità massima dichiarata è di 330 km/h. La nuova Artura non è “semplicemente ibrida” ma ibrida plug-in, ha dunque una piccola batteria da 7,4 kWh grazie alla quale è possibile percorrere fino a 30 km in modalità 100% elettrica, con una velocità fino a 130 km/h. Si carica all’80% in circa 2,5 ore e garantisce un’autonomia leggermente maggiore rispetto alla SF90 Stradale, che si ferma a 25 km.