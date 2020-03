Nuova McLaren 765LT: la sportiva da 765 CV esisterà in 765 unità

Ne esisteranno solo 765 unità e sarà venduta a partire dal prossimo settembre. Parliamo della nuova McLaren 765LT appena presentata. Scopriamo dunque tutti i dettagli ufficiali relativi alla nuova vettura sportiva.

La nuova McLaren 765LT si presenta sul mercato con un motore V8 Biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 765 CV (eh si, McLaren ha impostato tutto su questo numero chiave a quanto pare, anche se non è la prima volta che i CV danno il nome a una vettura del brand), 563 kW e 800 Nm di coppia massima. Il propulsore è gestito da un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti, che promette cambi più veloci del 15% rispetto alla 720S. La sportiva è in grado di percorrere lo 0-96 km/h in appena 2,7 secondi, per lo 0-100 km/h appena 2,8 secondi, mentre le bastano 7,2 secondi per raggiungere i 200 km/h partendo da ferma.

Al di là della potenza extra rispetto alla 720S (che offriva, indovinate, 720 CV), la nuova 765LT vanta anche 80 kg in meno della sorella maggiore, per un peso totale a secco che non supera i 1.229 kg. Raggiungere questo traguardo è stato possibile anche grazie all'uso massiccio della fibra di carbonio, presente in diverse parti della vettura. Vettura la cui stabilità sarà controllata anche dal sistema Proactive Chassis Control II che gestisce le sospensioni. Potendo scegliere, prendereste questa o una delle nuove Alfa Romeo Giulia GTA?