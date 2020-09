La nuova McLaren 765LT è pazzesca: eccola in azione

Alcuni mesi fa McLaren ha stupito tutti tramite le fenomenali performance della sua nuova supercar: la 765LT. Si tratta di una vettura in edizione limitata che parte dall'eccellente base posta dalla 720S e la eleva praticamente in ogni ambito. Le modifiche che porta in dote sono quindi numerose, e i ragazzi di Carwow non vedevano l'ora di provarle.

E' per questo motivo che hanno preso un esemplare di 765LT per strapazzarlo come si deve. Il bolide monta lo stesso poderoso propulsore di sempre: un V8 bi-turbo da 4,0 litri che per l'occasione eroga 765 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. Tutta la sua esuberanza viene inviata alla ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti, e il risultato consiste in uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2,8 secondi.

Numeri sicuramente impressionanti, ma Mat Watson di Carwow ha voluto toccare con mano le prestazioni effettive della supercar britannica, riuscendo a passare da 0 a 255 km/h nell'incredibile tempo di 9,8 secondi e a raggiungere i 160 km/h da fermo in soli 5,1 secondi. Come volevasi dimostrare, la McLaren 765LT divora chilometri a colazione e rende sicuramente credibile la performance sul quarto di miglio in 9,9 secondi condivisa dalla casa automobilistica inglese.

A ogni modo la vettura non ha ancora raggiunto i propri clienti, in quanto le consegne dovevano cominciare nel corso di questo mese, ma a causa della pandemia di coronavirus ci sono stati prevedibili contrattempi. Certo è che manca pochissimo al suo debutto ufficiale in strada, che avverrà attraverso la costruzione di 765 esemplari (numero alquanto ridondante) venduti a un prezzo di circa 350.000 euro per unità.

Per concludere senza allontanarci affatto dal produttore di Woking, vi consigliamo di dare un'occhiata alla McLaren Senna GTR LM costruita da MSO: è un aggressivo e potentissimo animale da pista. Tornando ai bolidi stradali, poco tempo fa la McLaren 720S fu battuta dalla Porche Taycan Turbo S in una gara di accelerazione: chissà che l'imminente 765LT non sia in grado di ribaltare la situazione.