Nuova McLaren 750S: ancora più potente e affilata della 720S

Su queste pagine lo abbiamo ammesso spesso, senza problemi: con la McLaren 720S abbiamo abbiamo un rapporto speciale, l'abbiamo provata e vissuta a fondo (alla guida dell'unicorno di Woking), siamo dunque particolarmente eccitati per l'arrivo della nuova McLaren 750S 2024 che va a migliorare diversi aspetti.

A oggi, la nuova 750S è la McLaren di serie più leggera e potente, equipaggiata con un propulsore V8 a trazione posteriore, disponibile ancora una volta sia coupé che convertible. Una supercar per puristi, rinnovata circa al 30% con nuovi componenti o modificati ad hoc per l'occasione. La bilancia del peso a secco si è fermata a 1.277 kg e il rapporto peso/potenza è di 587 CV per tonnellata.

Rispetto alla concorrente più diretta il risparmio in termini di peso è di ben 193 kg, la potenza è superiore di 22 CV. Come la 720S Spider la nuova 750S offre un tetto rigido retrattile (RHT), un sistema di protezione antiribaltamento e una struttura superiore su misura per la monoscocca realizzata in fibra di carbonio. La Spider pesa ovviamente un po' di più, siamo a 1.326 kg, abbiamo in ogni caso un rapporto di 566 CV per tonnellata.

Parlando di mere prestazioni, il propulsore V8 biturbo da 4.0 litri ha una potenza di 750 CV con una coppia di 800 Nm, un motore che permette alla 750S di andare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,2 secondi (7,3 secondi per la Spider). Gran parte del controllo della vettura è poi affidato alle sospensioni idrauliche Proactive Chassis Control di McLaren, famose per la loro estrema precisione.

La 750S cambia tantissimo anche all'interno, dove campeggiano materiali pregiati e nuovi display, sia per le informazioni che per gli strumenti. Tra le nuove funzionalità troviamo anche Apple CarPlay e il nuovo Central Information Screen con una grafica più ricca e dettagliata. Anche il sistema di telecamere Rear View e Surround View è stato aggiornato per una maggiore definizione e chiarezza. Il sistema di sollevamento della vettura, inoltre, agisce adesso in appena 4 secondi contro i 10 della 720S. Dopo questa infarinatura generale e le foto ufficiali non vediamo l'ora di poterla guidare su strada (e magari in pista).