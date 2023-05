Nuova Mazda3 2024 in Italia già a luglio: tutte le novità e i prezzi

Profilo inconfondibile, qualità ineccepibile e piacere di guida: la Mazda3 continua a migliorarsi con il passare del tempo e oggi siamo pronti a scoprire tutte le novità della versione 2024 appena presentata dal marchio giapponese.

Mazda ha applicato anche questa volta la filosofia incentrata sull'essere umano aggiornando di fatto l'ergonomia e offrendo uno schermo e un software di infotainment migliorati. Le porte USB-A sono state sostituite con delle USB-C, inoltre i comandi nell'abitacolo sono stati leggermente riorganizzati e ora risultano ancora più semplici da utilizzare. Anche i comandi al volante hanno subito una leggera modifica: una tonalità più scura rende più facile la lettura dei pulsanti per un'esperienza di guida sempre più connessa.

Ma parliamo del nuovo display centrale: passa da 8,8 a 10,25 pollici ed è leggermente inclinato verso il conducente. Il sistema è ora in grado di mostrare sull'Active Driving Display le istruzioni di navigazione provenienti da Apple CarPlay e Android Auto, inoltre la Smartphone Replication è disponibile in modalità wireless. La nuova Mazda3 2024 è anche dotata di un alloggiamento per la ricarica wireless dello smartphone.

Se non amate collegare il telefono alla vettura, potete godere di miglioramenti anche al software di bordo nativo: il navigatore Mazda ad esempio è ora in grado di cercare online i punti di interesse, per una ricerca più semplice e immediata. Migliorata anche la navigazione fuoristrada, che assieme a un sensore giroscopico 3D calcola la posizione della vettura anche nelle aree in cui la ricezione GPS è scarsa.

Nuova Mazda3 2024 include anche importanti aggiornamenti relativi alla sicurezza informatica, il modello è dunque più sicuro rispetto al passato. Sempre a proposito di sicurezza è stato aggiunto l'avviso di distrazione del conducente, è stata migliorata la frenata d'emergenza autonoma di notte, l'assistente di velocità intelligente è ora più preciso e ci sono stati miglioramenti nella velocità del sistema CTS (che ci aiuta nel traffico congestionato e durante i lunghi viaggi).

Guardando alle motorizzazioni, Mazda3 2024 è disponibile con le motorizzazioni ibride e-Skyactiv G tutte dotate di tecnologia Mazda M Hybrid, sistema di disattivazione dei cilindri con potenze di 122 CV e 150 CV, trasmissione manuale oppure automatica. A listino anche la motorizzazione e-Skyactiv X con tecnologia Mazda M Hybrid con 186 CV, cambio manuale o automatico, trazione anteriore o integrale (conosciamo il nuovo motore Mazda Skyactiv-X).

La vettura si può già ordinare presso gli show-room Mazda anche in versione berlina: Mazda3 2024 parte da 27.250 euro nella sua versione Prime Line e-Skyactiv G da 122 CV e arriva ai 33.750 euro della versione Homura e- Skyactiv X da 186 CV. Le prime consegne per l'Italia sono previste già nel mese di luglio 2023. Mentre attendiamo di poter provare questa nuova versione 2024, al link che segue trovate la nostra prova della Mazda3 2.0 M Hybrid attuale.