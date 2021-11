Nuova Mazda3 2022, disponibile sia hatchback che sedan: tutte le novità

Il 2022 porterà non poche novità in casa Mazda. Abbiamo già visto le novità della Mazda2 2022 e le caratteristiche della nuova CX-30 2022. Ci sarebbe anche nuova CX-5 2022, ora però è il momento della Mazda3 2022.

Disponibile hatchback 5 porte oppure sedan 4 porte, la nuova Mazda3 2022 rinnova leggermente la sua estetica e va ad aggiornare il suo sistema di infotainment. Alla gamma dei colori classica si aggiunge il nuovo Platinum Quartz che abbiamo visto anche sulla nuova CX-30, inoltre arriva su questa vettura di segmento C la versione Homura, parola che in giapponese significa "fuoco e fiamma".

Un nome che caratterizza le versioni più sportive e accattivanti della gamma Mazda, in particolare sulla nuova Mazda3 significa cerchi in lega da 18" e finiture esterne in nero lucido per i gusci degli specchietti retrovisori. Ma torniamo a parlare dell'infotainment: arrivano sulla Mazda3 le funzionalità remote (in car Wi-Fi/Connected Services) da usufruire mediante l'app MyMazda. I proprietari potranno così ricevere informazioni sullo stato dell'auto, controllare la chiusura delle portiere, la posizione della vettura sulla mappa e inviare al navigatore nuove destinazioni in maniera semplice e veloce.

A livello di motori abbiamo la serie e-Skyactiv ibrida in tre livelli di potenza, da 122, 150 e 186 CV declinate su due diversi stili di carrozzeria (come detto sopra hatchback 5 porte, berlina 4 porte). Nuova Mazda3 2022 è ordinabile già da oggi in concessionaria, i prezzi di listino vanno dai 24.850 euro della Mazda3 2.0 122 CV e eSkyactiv-G Evolve fino ai 35.450 euro della Mazda3 2.0 186 CV e-Skyactiv X AWD Exclusive. La Homura parte da 26.000 euro chiavi in mano e arriva a 29.200 euro. La 4 porte costa invece 27.550 euro nella sua versione di partenza e arriva fino a 34.250 euro.