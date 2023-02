Nuova Mazda2 2023: restyling estetico, nuovi interni e consumi sempre più bassi

La Mazda2 si rinnova con il model year 2023, una vettura che mostra diverse novità stilistiche sia all'interno quanto all'esterno, nonché nuove colorazioni e perfino due edizioni speciali, leggasi l'Homura e l'Homura Aka, entrambe versioni sportive.

Le prime novità riguardanti la Mazda2 si possono notare dalla nuova fascia frontale che può essere in tinta con la carrozzeria o di colore nero, nonché nel nuovo paraurti che ora è più sportivo. La nuova piccola giapponese avrà anche una diversa finitura della calandra a seconda dei vari allestimenti, dal “base”, il Centre Line, fino all'Exclusive Line, quello “top di gamma”. A livello di infotainment troviamo invece un display da 8 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, ma anche i fari LED con tanto di lavafari e i rivestimenti in pelle per il volante.

Mazda ha deciso di lavorare molto su comodità e sicurezza grazie al Convenience Pack che comprende sensori di parcheggio, sistema intelligente di frenata, e monitoraggio degli angoli ciechi, oltre a sensori luce/pioggia. Nella Exclusive Line troveremo inoltre di serie i vetri scuri, i cerchi in lega da 16 pollici, il volante riscaldabile, la videocamera posteriore e vari strumenti di assistenza alla guida fra cui il Cruise Control Adattivo.

Per quanto riguarda le colorazioni, le novità riguardano Aero Grey e Air Stream Blue, per un totale di undici diverse tonalità, mentre la gamma si amplia di due versioni speciali, le sopracitate Homura e Homura AKA, entrambe estremamente sportive. Le due versioni presentano una griglia a nido d'ape nera con inserti rossi, l'antenna a squalo, i passaruota, il tetto esterno nero e i cerchi in lega da 16 pollici esclusivi.

Infine i motori, si parte da 75 cavalli per i neopatentati, arrivando ai 90 cavalli del propulsore Mazda M Hybrid: entrambi sono propulsori a basse emissioni, a cominciare dal primo che è stato insignito del premio Green Cap tenendo conto che comporta 4,8 l di benzina ogni 100 km con emissioni pari a 109 g/km di CO2, ancora più basse rispetto al già ottimo precedente propulsore.

Mazda 2 2023 verrà consegnata da maggio a partire da 19mila euro. Prima di congedarci vi ricordiamo che negli scorsi giorni abbiamo provato la Mazda3 con motore 2.0 M Hybrid, altra interessante vettura del noto marchio giapponese. Recentemente invece Mazda aveva presentato la CX 90, il SUV Mild Hybrid e Plug-in Hybrid.