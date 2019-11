Ecco la nuova Mazda RX-Vision GT3 Concept: sarà in Gran Turismo Sport nel 2020

Nella serata di ieri, grazie a un evento dedicato al gioco per PlayStation 4 Gran Turismo Sport, abbiamo assistito alla presentazione - un po’ a sorpresa - della nuova Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Non è stata però la sola supercar a essere presentata: ecco infatti la Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Come il nome suggerisce, si tratta ancora soltanto di un concept, gli sviluppatori di Polyphony Digital - che si occupano proprio di Gran Turismo Sport - hanno però promesso l’arrivo dell’auto nel videogioco già il prossimo anno. La vettura offre un motore Skyactiv-R del tutto nuovo, anche se le sue specifiche non sono state ancora rilasciate ufficialmente. Gli unici dettagli che sappiamo riguardano la distribuzione dei pesi, 48:52, e la posizione frontale del motore, come suggerisce il lungo cofano.

A disegnare la vettura è stata Ikuo Maeda, capo global design di Mazda - figlio di Matasaburo Maeda, designer della originale RX-7, per la cronaca. L’arrivo di Mazda nel gioco Polyphony Digital è davvero importante, con la compagnia che ha firmato per diventare partner di Gran Turismo Sport a partire dal 2020. Lo stesso dovrebbe accadere con Toyota il prossimo mese di febbraio, con la società - ricordiamolo - che si era detta pronta a collaborare solo con titoli sportivi realistici, non arcade, e con Porsche ad agosto 2020. Ne vedremo dunque delle belle.