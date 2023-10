Nuova Mazda MX-5, il restyling della sportiva giapponese: novità dentro e fuori

Mazda ha recentemente introdotto in Giappone una versione aggiornata della MX-5 Miata, conosciuta come Roadster/Roadster RF. È probabile che le modifiche apportate verranno presto applicate alla versione globale dell'auto nei prossimi mesi, dopo il suo lancio sul mercato giapponese a metà gennaio 2024.

La Miata 2024 è già disponibile per il preordine in Giappone e presenta nuovi fari a LED che ora incorporano le luci diurne. Anche le luci posteriori sono state aggiornate, Mazda ha implementato l'uso di LED in tutta l'auto, compresi gli indicatori di direzione. Ricordiamo che Mazda ha anche in previsione una versione elettrica della MX-5 prevista per il 2026.

Il lato sinistro della griglia anteriore è stato adattato per accogliere un sensore radar destinato al cruise control adattivo con Smart Brake Support. Questo sistema è in grado di fermare automaticamente l'auto durante la retromarcia a velocità fino a 15 km/h se rileva un oggetto. Per quanto riguarda le modifiche esterne, sono state introdotte nuove opzioni di vernice, tra cui la finitura Aero Grey Metallic, e sono disponibili nuovi design di cerchi da 16 e 17 pollici.

All'interno dell'auto, è stato sostituito il sistema di infotainment precedente con un nuovo display da 8,8 pollici, simile a quello utilizzato nelle Mazda2 e CX-3 del 2024 con specifiche JDM. Questo aggiornamento modernizza il cruscotto grazie a cornici più sottili e offre un notevole miglioramento in termini di funzionalità rispetto alla configurazione precedente, che era considerata lenta e aveva un'interfaccia utente obsoleta. Inoltre, è disponibile un nuovo interni color marrone chiaro con una parte superiore beige, ispirata alle roadster classiche.

Mazda si è anche espressa in merito alle normative dell'Unione Europea in sugli incentivi alle auto elettriche e al ban dei motori termici sostenendo che non è saggio orientare il mercato verso una sola tecnologia.