Nuova Mazda MX-5 2026: sarà così la mitica sportiva giapponese?

Mazda ha forse in cantiere un restyling della Mx-5, l'attuale modello avrà presto dieci anni di carriera. La prossima gamma sembra includere una varante elettrica. Per la quinta generazione della MX-5 possiamo aspettarci un design più fluido, con una possibile reinterpretazione degli iconici fari retrattili.

Come vi abbiamo già detto, Mazda ha dichiarato che l'elettrificazione della Mx-5 non implicherà una perdita di emozioni alla guida caratteristici della storica sportiva giapponese. Quanto alla motorizzazione, al momento non sono disponibili dettagli, ma si presume che la nuova MX-5 potrebbe optare per un'ibridazione leggera o, in alternativa, abbracciare completamente l'elettricità.

Mazda presenterà un concept ancora senza nome nel suo stand al Salone dell'Auto di Tokyo, insieme a diverse varianti della famosa roadster MX-5 e molte altre attrazioni a tema MX-5, rafforzando ulteriormente il legame con questa iconica linea di vetture.

Questi render condivisi dai colleghi di AutoMoto mostrano un design futuristico, ma che comunque conserva la vena classica della Mazda MX-5. I dettagli sembrano essere stati esaltati, con linee più morbide del passato, ma comunque accattivanti e con una forte identità che richiama al passato glorioso della Miata. In queste immagini possiamo, ad esempio, avere un assaggio di come potrebbe essere una reinterpretazione degli iconici fari retrattili, qui integrati con luci di marcia diurna a LED.