Nuova Mazda MX-5 2022 già in vendita: il mito si rinnova con la tecnologia KPC

Una delle auto più iconiche provenienti dal Giappone si aggiorna: parliamo della nuova Mazda MX-5 2022 in vendita da subito e disponibile in concessionaria dal prossimo mese di marzo.

Dopo più di tre decenni di storia e 1,1 milioni di unità vendute, la nuova Mazda MX-5 2022 fa il suo debutto sul mercato italiano. Disponibile sia in versione Soft Top, con tetto in tela ad azionamento manuale, sia con carrozzeria RF (Retractable Fastback) con tetto rigido a scomparsa, la nuova MX-5 presenta nuove colorazioni come l’elegante Platinum Quartz, sia per gli esterni che per gli interni, e l’inedita pelle nappa in Terracotta Brown che crea un’atmosfera ancora più avvolgente rispetto al passato. Con la versione Soft Top arriva anche un Blue estremamente raffinato.

Sul fronte della sicurezza, si aggiunge la nuova tecnologia Kinematic Posture Control (KPC) di serie su tutti i modelli (presente anche sulla Mazda MX-5 Miata 2022), utile a esaltare le prestazioni delle sospensioni multilink posteriori. Arriviamo così alle motorizzazioni: la nuova Mazda MX-5 2022 si presenta con le unità a quattro cilindri a benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e Skyactiv-G 2.0 da 184 CV con cambio manuale a 6 rapporti ad alte prestazioni.

Il listino parte da 32.100 euro e arriva a 35.750 euro per la versione Soft Top, 38.250 euro per la Hard Top RF disponibile solo con la motorizzazione più potente in allestimento Sport.