Nuova Mazda CX-90 2023: Mild Hybrid e Plug-in Hybrid al servizio del comfort

Il 2023 di Mazda è iniziato con l’interessante MX-30 Plug-in Hybrid presentata a Bruxelles e ha intenzione di continuare con SUV Crossover di dimensioni medio-grandi: entro la fine dell’anno vedremo arrivare quattro nuovi modelli nella gamma Large Product fra cui la nuova Mazda CX-90.

Dopo la CX-60 lanciata lo scorso anno, la CX-90 è il secondo modello della gamma Large Product di Mazda e punta moltissimo su sicurezza e piacere di guida - vero e proprio mantra per l’azienda giapponese. Questo capiente SUV è stato pensato soprattutto per il pubblico americano e per soddisfare i dettami del concetto “Per il viaggio della tua vita”, che si fonde così al design Kodo “Soul of Motion” di Mazda.

Tecnicamente CX-90 offrirà al suo pubblico un nuovo motore turbo benzina a 6 cilindri in linea da 3.3 litri potenziato da un sistema Mild Hybrid a 48 V, in gamma però ci sarà anche una più complessa versione Plug-in Hybrid e-Skyactiv con motore benzina a 4 cilindri in linea da 2.5 litri. CX-90 è pronto anche a offrire una nuova architettura AWD per un controllo del veicolo superiore.

Nuova Mazda CX-90 offre migliori capacità di traino rispetto al passato e una terza fila di sedili capace di ospitare fino a 3 passeggeri. Il marchio nipponico ha anche incluso la funzione di visione a 360° See-Through View e un ampio Active Driving Display che migliorano l’esperienza di bordo. Attualmente sappiamo che nuova Mazda CX-90 arriverà sicuramente in Nord America e in altri mercati selezionati, mentre l’Europa sarà terreno fertile per le nuove CX-60 e CX-80.