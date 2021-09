Nuova Mazda CX-5 2022: tutte le novità di una generazione che cambia nel profondo

Mazda è prossima ad aggiornare la sua CX-5, con la nuova Mazda CX-5 2022 che sarà disponibile in Europa verso la fine di quest'anno. Andiamo a scoprire le novità di questa attesa generazione.

In primo piano troviamo il nuovo selettore di guida Mi-Drive (Mazda Intelligent Drive), che con il semplice tocco di un comando permette al conducente di cambiare velocemente modalità di guida, cosi da avere sempre quelle più appropriata. Alcuni allestimenti i-Active AWD hanno anche il vantaggio di una modalità Off-road per fondi sterrati e sdrucciolevoli. Degna di nota anche l'adozione della nuova generazione della Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda, una piattaforma che rispetto al passato vede scocca, sospensioni e sedili migliorati.

Anche la rumorosità del fondo stradale è stata diminuita notevolmente, soprattutto su superfici irregolari come lo sterrato. Il frontale della nuova Mazda CX-5 è più possente, inoltre i gruppi ottici anteriori e posteriori sono stati ridisegnati e alla carrozzeria è stata aggiunta la tinta Zircon Sand. La parte inferiore dei paraurti e le finiture delle porte sono ora di colore argento, gli specchietti retrovisori sono neri e sulla calandra ci sono accenti in verde Lime, infine i cerchi da 19” riportano intagli neri.

Da sottolineare la presenza della gamma aggiornata di sistemi i-Activsense con Cruising & Traffic Support (CTS), che supporta la marcia in colonna e riduce sensibilmente lo stress di chi guida. Chiudiamo con i fari LED anteriori adattivi (ALH) che sono stati ulteriormente evoluti, con una distribuzione più precisa del fascio di luce. Così Mazda ha migliorato uno dei suoi modelli più venduti (che già nel 2021 ci aveva convinti: qui la nostra prova della Mazda CX-5 2021 Homura), che da solo rappresenta il 21% circa delle vendite annuali del marchio in tutta Europa. Non aspettiamo altro che poterla testare sul campo.

