Nuova Mazda CX-5 2020, con motori Skyactiv a benzina e gasolio

A poche ore dalla presentazione del nuovo Tesla Cybertruck, pick-up futuristico dal corpo in acciaio, Mazda lancia un veicolo decisamente più tradizionale: ecco la nuova Mazda CX-5 2020, un SUV cittadino di grande eleganza.

Esternamente questo nuovo modello riprende il badge identificativo già visto su CX-30 e Mazda3, internamente invece l'attenzione è tutta rivolta al nuovo display da 8" per il sistema di infotainment Mazda Connect, oltre all'illuminazione LED per l'abitacolo. Di serie arriva anche il comodo head-up display per la proiezione dei dati sul parabrezza, il Cruise Control Adattivo con mantenimento della distanza di sicurezza, cambio al volante per le varianti con trasmissione automatica.

Integrale la trazione, con tecnologia i-Activ AWD a cui si aggiunge la funzione Off Road Mode, che sottolinea come il carattere di questa vettura non sia soltanto cittadino. Passando ai propulsori, ritroviamo i motori diesel Skyactiv-D 2.2l da 150 CV e 184 CV, mentre a benzina troviamo gli Skyactiv-G da 2.5l da 194 CV e 165 CV. Su quest'ultima versione, a cambio manuale, troviamo anche il sistema di disattivazione dei cilindri per una migliore efficienza. La nuova Mazda CX-5 2020 arriverà sul mercato italiano nella primavera del prossimo anno, con un prezzo di partenza di 32.350 euro.